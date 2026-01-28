Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu deutschem Hausarztproblem

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu deutschem Hausarztproblem:

"Im Prinzip ist die verstärkte Hinwendung zum Primärarztsystem natürlich richtig, weil ein hoher Prozentsatz aller Krankheiten ohne aufwendige Facharztbeteiligung zu heilen ist. Wie in allen anderen Sozialbereichen stellt sich auch hier die Frage, ob der Ansatz richtig ist, zuallererst die Patienten für die Reform ins Obligo zu nehmen, oder ob Politik und Verbände nicht an vielen anderen Stellschrauben mindestens gleichzeitig, wenn nicht vorher drehen sollten."/yyzz/DP/stw

