Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Indien/EU-Parlament

"Haben die Parlamentarier wirklich ihre Lektion gelernt? Gegen Indien gibt es mindestens so viele Einwände vorzubringen, wie gegen die lateinamerikanischen Staaten. Gerade die Grünen, die schon Mercosur blockierten, könnten Verstöße gegen Umweltstandards, unmenschliche Arbeitsbedingungen vorbringen. Außenpolitisch passt Indiens Unabhängigkeit gewiss vielen Blockdenkenden nichts ins Konzept: Weigert sich Regierungschef Modi doch seit Jahren Putins Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Zur viel beschworenen Zeitenwende, die oftmals mit einem Erwachsenwerden Deutschlands gleichgesetzt wird, gehört auch ein gerütteltes Maß an Realitätssinn: Dass Handelspartner politisch völlig anders "ticken" können. Die Globalisierung wurde im Westen immer als indirekter Versuch eines Demokratieexports verkauft. Gebracht hat sie Wirtschaftspartner, die nach ihren eigenen Regeln spielen - auch die USA. Indien ist aus EU-Sicht ein neuer Versuch einer Emanzipation. Immerhin."/yyzz/DP/nas

