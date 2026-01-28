Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Sozialstaat

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Sozialstaat

Mit dem Bericht liegen nun viele praktische Vorschläge auf dem Tisch. Allerdings sind viele von ihnen nicht neu - umso wichtiger ist es, dass diese Regierung es endlich in die Umsetzungsphase schafft. Dabei ist ehrliches Erwartungsmanagement von Anfang an wichtig: Schnell wird die Vereinfachung nicht gehen, das sieht man am Beispiel der Elterngeld-Digitalisierung. Sie läuft seit acht Jahren und ist immer noch nicht abgeschlossen. Veränderungen kosten zudem erst einmal Geld, anstatt es einzusparen - gerade wenn Leistungen einfacher zugänglicher werden. Und dennoch liegt in der Reform eine große Chance. Nicht nur für einen handlungsfähigeren Sozialstaat - auch für den Arbeitsmarkt. Denn die Transferentzugsraten gelten seit Langem als einer der Fehlanreize für mehr Erwerbstätigkeit. Ihre Reform scheint deutlich effizienter, als über die Abschaffung des Rechts auf Teilzeit zu debattieren./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdealgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozentgestern, 07:06 Uhr · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News