Pressestimme: 't-online' zu EU-Indien-Abkommen

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu EU-Indien-Abkommen

Er ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern vor allem auch ein strategisches Projekt; eine Absage an Trumps nationalistisches Wirtschaftsdenken. Er isoliert den US-Präsidenten, der glaubt, mit Strafzöllen Machtpolitik betreiben zu können. Und er zeigt: Europa kann geopolitisch denken - wenn es will. Es kann nicht nur Handels-, sondern auch Machtpolitik. Beim Indien-Deal drohen ähnliche Debatten wie beim Mercosur-Abkommen. Die Bedenken müssen ernst genommen werden, dürfen aber nicht mit einem prinzipiellen Nein zum Freihandel enden. Wer sich abschottet, macht sich klein. Nur wer kooperiert, gestaltet. Und das ist für die Europäische Union mit Blick auf die Großmachtpolitik in Washington und Peking notwendiger, denn je./yyzz/DP/zb

