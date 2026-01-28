Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Indien-Abkommen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu EU-Indien-Abkommen:

"Mitten in einem kalten Winter mit dem Mercosur-Desaster findet sich die EU mit dem Indien-Vertragswerk plötzlich auf der Sonnenseite wieder. Indiens Attraktivität für viele globale Partner in der Welt besteht nicht zuletzt darin, dass sich der Subkontinent nach allen Seiten offen gibt. Es sei denn, es handelt sich nicht um Länder wie den Erzfeind Pakistan oder die Nachbar-Supermacht China. Premierminister Narendra Modi führt zwar die größte Demokratie der Welt, ist als Führer der nationalistischen BJP für viele Hindus aber eher ein neuzeitlicher Maharadscha. Im Vielvölkerstaat Indien erweist sich die innere Einheit immer wieder als zerbrechliches Gut. So ist Indien ein Riesenmarkt, aber kein Handelsparadies."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdealgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News