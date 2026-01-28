Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet./ceb/ben/als/DP/jha

Deutsche Bank

