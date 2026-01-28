Reiche erwartet 2026 ein Prozent Wachstum - erkauft mit hohen Schulden

- von Christian Krämer und Maria Martinez

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Trotz der zweithöchsten Neuverschuldung rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr nur mit einem leichten Wachstum der Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2026 um 1,0 Prozent steigen, bestätigte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch in Berlin. Reuters hatte bereits vergangene Woche über die um ⁠0,3 Punkte gesenkte Prognose berichtet. ‍Zwei Drittel des erwarteten Wachstums gehen auf staatliche Impulse zurück. Das sind vor allem Investitionen in die Sanierung der Infrastruktur und zur Aufrüstung der Bundeswehr. Private Investitionen sind weiter selten. Reiche sagte, sie seien seit 2019 um elf Prozent zurückgegangen.

Die im Vergleich zum ‌Herbst schwächere Prognose geht laut Wirtschaftsministerin darauf zurück, dass die staatlichen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft nicht so schnell wirken wie erhofft. Die Konjunktur dürfte vom Konsum gestützt werden. Die Reallöhne würden in diesem ‍Jahr deutlicher steigen als die Inflation. Schwächere Einkommensschichten profitierten dabei von der Mindestlohnsteigerung. Reiche sagte, die Regierung habe viele Maßnahmen zur Stärkung des Standorts angestoßen. "Das ist ein Anfang."

Im Kernhaushalt des Bundes für 2026 ist eine Neuverschuldung von fast 98 Milliarden Euro vorgesehen. Mit dem Sondertopf für die Bundeswehr, dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) und dem allein aus neuen Krediten finanzierten 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) summiert sich die Neuverschuldung sogar auf 181,5 Milliarden Euro. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Reiche sagte, die Schuldentragfähigkeit dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Es ‍sei versprochen worden, die Schulden mit Strukturreformen zu verbinden.

Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- ⁠und Handelskammer, sprach von einem ernüchternden Signal. "Seit 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, ist die Weltwirtschaft um 19 Prozent gewachsen, die USA haben um 15 Prozent zugelegt und Italien immerhin noch um sechs Prozent. Deutschland verzeichnet dagegen mit einem Mini-Plus von 0,2 Prozent, praktisch seit sieben Jahren überhaupt kein Wachstum." Idealerweise lege die Regierung jetzt überall ‍mindestens eine Schippe mehr Ehrgeiz drauf.

ÖKONOM: POLITIK DARF ALTEN FIRMEN KEIN GELD HINTERHERWERFEN

Der Top-Ökonom Reint Gropp forderte im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters eine ganz andere Wirtschaftspolitik. Es brauche eine stärkere Verdrängung etablierter Unternehmen durch junge Firmen, ⁠sagte der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). "Und diesen Verdrängungswettbewerb müssen wir zulassen." Die Politik sollte die Gründung von Unternehmen erleichtern, die Wissenschaft fördern und bürokratische Hürden abbauen. "Man müsste Unternehmen tatsächlich auch pleitegehen lassen." Das falle der Politik aber unglaublich schwer. Im Ergebnis würden viele Branchen und ineffiziente Unternehmen mit Subventionen am Leben gehalten. "Es muss möglich sein, etwas Neues zu schaffen, ohne in der deutschen Bürokratie ‍stecken zu bleiben." Warnungen vor einer De-Industrialisierung seien übertrieben. Es gebe einen Übergang ‌hin zu Dienstleistungen, zu IT, Software und Technologien. "Das ist da, wo die neuen Jobs entstehen."

Die schwarz-rote Regierung plant 2026 inklusive Nebentöpfen mit Investitionen des Bundes von 128,7 Milliarden Euro. Das würde einem deutlichen Anstieg gegenüber 2025 entsprechen. Allerdings fließen in der Regel größere Teile der geplanten Gelder nicht ab. Im Jahreswirtschaftsbericht der Regierung, der am Mittwoch im Kabinett beschlossen wurde, heißt es, der Staat müsse effizienter werden. Subventionen und Förderprogramme sollten stärker auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Auch die Finanzierungsbedingungen für junge und stark wachsende Unternehmen seien nicht ausreichend.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte spürbar günstige Strompreise für Verbraucher und Wirtschaft. "Auch die versprochene Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen ist längst überfällig. Sie muss in diesem Jahr kommen."

Die Exporte dürften 2026 um 0,8 Prozent zulegen, nachdem sie 2025 noch um 0,3 Prozent zurückgegangen waren. Die Inflationsrate dürfte mit 2,1 Prozent in diesem Jahr ein Tick niedriger ausfallen. 2027 rechnet die Regierung dann mit ⁠einem Wachstum von 1,3 Prozent. Reiche sagte, der starke Euro - die Gemeinschaftswährung stieg gerade erstmals seit 2021 über die Marke von 1,20 Dollar - belaste die Exportwirtschaft. Diese leidet bereits unter den höheren US-Zöllen.

