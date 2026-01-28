Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die Bundesregierung will mit besseren Rahmenbedingungen für mehr Schwung beim Tourismus in Deutschland sorgen. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch die ⁠Nationale Tourismusstrategie. "Wir entlasten ‍Unternehmen, bauen Bürokratie ab und schaffen mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt", erklärte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Der Tourismusbeauftragte der Regierung, Christoph Ploß, ‌betonte, mehr Investitionen in die Infrastruktur, geringere Standortkosten für die Luftfahrt und die Digitalisierung von Visaverfahren würden dazu ‍beitragen, dass die Tourismuswirtschaft in den nächsten Jahren wachsen werde.

"Die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, mit der in Zukunft eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit gilt, soll noch in diesem Jahr beschlossen werden", kündigte der CDU-Politiker Ploß an. Diese Reform werde vor allem kleinen und mittelständischen Betrieben ‍sehr helfen.

Die Tourismuswirtschaft reagierte positiv. Dies schaffe Planungssicherheit ⁠für die gesamte Branche, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) mit, der vor allem die Interessen von Reisebüros und Pauschalreiseanbietern vertritt. Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) erklärte: "Das ‍Umdenken von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit berücksichtigt sowohl den Alltag in unseren Betrieben als auch Wünsche ⁠von Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität." Ähnlich äußerte sich der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und verwies auf "die dringend benötigte Flexibilität – gerade im People-Business Gastgewerbe mit seinen starken Nachfragespitzen".

Die Strategie bündelt erstmals alle ‍für die Branche relevanten Maßnahmen der ‌Regierungsressorts unter dem übergeordneten Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes Deutschland zu stärken. So geht es etwa auch um eine gute Verkehrsanbindung. "Wir brauchen eine moderne, funktionierende touristische Infrastruktur in ihrer gesamten Breite, um Deutschland als Destination attraktiv zu halten", sagte der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), Reinhard Meyer. Er begrüßte, dass neben dringend benötigten Investitionen in das Schienen-, Straßen- und Wasserstraßennetz auch mehr Förderungen der Rad- und Wanderwege, der Ladeinfrastruktur sowie der Barrierefreiheit ⁠vorgesehen seien.

