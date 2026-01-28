ROUNDUP: AT&T steigert Umsatz - Weniger neue Mobilfunkverträge als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im vierten Quartal trotz eines zunehmenden Wettbewerbs den Umsatz gesteigert. Der Konzern setzte dabei auf Sonderangebote und Bündelpakete. In den drei Monaten bis Ende Dezember entschieden sich netto rund 421.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie der Konkurrent von Verizon und der Telekom-Tochter T-Mobile US am Mittwoch in Dallas mitteilte. Dies ist weniger, als von Experten erwartet wurde. Im Geschäft mit Glasfaseranschlüssen wurden mit 283.000 jedoch mehr neue Verträge abgeschlossen als gedacht.

Für die Aktie ging es im frühen New Yorker Handel um mehr als vier Prozent nach oben.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 3,6 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar (rund 28,1 Mrd Euro). Analysten hatte hier mit weniger gerechnet. Unter dem Strich verdiente AT&T mit 4,2 Milliarden Dollar etwas weniger als die 4,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 52 Cent die Markterwartungen klar./err/tav/jha/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AT&T
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Verizon
T-Mobile US

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Nasdaq zeigt sich stark vor Zahlen von Tech-Riesenheute, 14:35 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News