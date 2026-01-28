Schwindende Inflationsängste heben Kauflaune - "Niveau bleibt niedrig"

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Angesichts der nachlassenden Inflation in Deutschland steigt die Stimmung der Verbraucher.

Das Konsumklima für Februar kletterte um 2,8 Punkte auf minus ⁠24,1 Zähler, wie ‍die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Mittwoch mitteilten. Die Erhöhung des Mindestlohnes zu Jahresbeginn sowie sinkende ‌Inflationsängste der Konsumentinnen und Konsumenten belebten offenbar die Aussichten auf bessere Einkommen, erläuterte NIM-Experte Rolf Bürkl.

"Mit ‍dem aktuellen Anstieg kann das Konsumklima die starken Verluste aus dem Vormonat zu einem wesentlichen Teil gutmachen", fügte er hinzu. "Das Niveau bleibt jedoch niedrig." Der Einkommensindikator gewann im Januar zwölf Zähler hinzu auf nunmehr 5,1 Punkte. Ob sich der positive Trend in den ‍kommenden Monaten festigen kann, bleibt aus Sicht ⁠des Nürnberger Konsumforschers jedoch abzuwarten. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie eine Eskalation der Handelskonflikte könnten die Stimmung schnell wieder zum Kippen bringen: "Somit steht die ‍aktuelle Aufhellung durchaus auf tönernen Füßen", erklärte NIM-Experte Bürkl.

Die verbesserten Einkommensaussichten wirkten sich auch positiv auf die ⁠Anschaffungsneigung der Verbraucher aus, also die grundsätzliche Bereitschaft zum Kauf teurer Güter wie Möbel oder Unterhaltungselektronik. Das Barometer dazu stieg im Januar um 3,5 Zähler auf minus 4,0 Punkte. Ein besserer ‍Wert wurde zuletzt im März ‌2022 gemessen - also kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Neben der verbesserten Einkommensstimmung spielt für die Konsumneigung auch stets das Thema Inflation eine wichtige Rolle. Hier hat sich zuletzt eine Entspannung abgezeichnet, da die Teuerungsrate im Dezember hierzulande auf 1,8 Prozent gesunken ist. Sie liegt damit sogar unter der Marke von 2,0 Prozent, die von der Europäischen Zentralbank als ideal für die Konjunktur der gesamten Euro-Zone angesehen ⁠wird.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)