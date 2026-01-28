Sewing: Digitaler Euro darf keine Parallelwelt werden

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Der Bankenverband fordert vor der Einführung eines Digitalen Euro ein pragmatisches Zusammenspiel von Öffentlicher Hand und Wirtschaft.

"Der Digitale Euro darf auf gar keinen Fall eine Parallelwelt werden", sagte der Chef ⁠des Bundesverbands deutscher Banken, ‍Christian Sewing, am Dienstagabend in Berlin. Er werde schließlich in einer Zeit starten, in der das Wettrennen um die digitalen Wallets längst laufe. Der Digitaleuro werde aus Sicht ‌der Banken nur überzeugen können, wenn er sich in die bestehenden Wallet-Lösungen wie etwa Wero einfüge, sagte der Chef der Deutschen Bank.

"Menschen ‍werden die Lösung wählen, die besser ist, schneller, effizienter, unkomplizierter, aber verlässlicher." Genau dies müsse der digitale Euro bieten: "Einfacher Zugang ist das A und O", sagte Sewing.

Bundesbankchef Joachim Nagel trat in Berlin Befürchtungen entgegen, mit einem digitalen Euro würde privaten Initiativen für eine europäische Zahlungslösung das Wasser abgegraben. "Das Gegenteil ist der Fall: Privatwirtschaftliche Lösungen wie Wero könnten von der paneuropäischen Reichweite des digitalen ‍Euro profitieren, indem zum Beispiel der digitale Euro in die ⁠Wero-Wallet integriert wird." Umgekehrt könnte Wero demnach seinerseits ein wichtiges Mittel sein, mit dem die Menschen den digitalen Euro nutzen: "Eine Win-Win-Situation."

Wero ist ein digitales Zahlungssystem, das Überweisungen in Sekundenschnelle zwischen Bankkonten ermöglicht. Es wird von ‍der European Payments Initiative betrieben, einem Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsanbieter, zu dem auch die Deutsche Bank gehört.

Er sei davon überzeugt, dass der Markt ⁠ausreichend Raum für private und öffentliche Anbieter biete, sagte Nagel. Denn auch Verbraucher schätzten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten wählen zu können. "In der aktuellen Projektphase bereiten wir uns darauf vor, den digitalen Euro im Laufe des Jahres 2029 ausgeben zu können", erklärte der ‍Bundesbankchef. Dabei gehe die Bundesbank davon aus, dass ‌das Gesetz zum digitalen Euro bis Ende dieses Jahres stehe. Diese gesetzliche Grundlage sei Voraussetzung dafür, dass das Eurosystem die Ausgabe beginnen könne: "Wir stehen im engen Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern und mit den Banken. Diese werden eine entscheidende Schnittstelle zwischen den Nutzern des digitalen Euro und dem Eurosystem als seinem Emittenten sein."

Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen und überall im Euro-Raum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa. Die EZB ⁠reagiert mit dem Projekt auch auf den zunehmenden Rückgang der Bargeldnutzung.

