SK Hynix mit erneutem Rekordquartal - Gewinn verdoppelt

Steigende Preise für Speicherchips haben SK Hynix zu einem Gewinnsprung verholfen.

Der Überschuss sei um 134 Prozent auf ⁠ein Rekordhoch ‍von umgerechnet 11,23 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Halbleiterhersteller am Mittwoch mit. Das ist rund eine Milliarde ‌Euro mehr als Analysten erwartet hatten. Im vorangegangenen Quartal hatte Hynix dank des ‍Baubooms bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) ebenfalls ein Rekordergebnis verkündet.

Der südkoreanische Konzern ist der führende Anbieter sogenannter HBM-Speicher (High Bandwidth Memory). Diese können Unmengen von Daten sehr schnell verarbeiten und sind daher für KI begehrt. Schätzungen zufolge beherrscht ‍der südkoreanische Konzern etwa 60 Prozent ⁠des Weltmarktes für diese Produkte.

Klassische Speicherchips werden in Rechenzentren ebenfalls benötigt. Dadurch übersteigt die Nachfrage aktuell das Angebot bei ‍Weitem und treibt die Preise in die Höhe. Nach Angaben des Branchendienstes TrendForce hat sich ⁠der Preis für Halbleiter vom Typ DDR5 im Jahresvergleich mehr als vervierfacht. Im laufenden Quartal müsse mit weiteren Aufschlägen von 55 bis 60 Prozent gerechnet werden.

Ein ‍Ende des Nachfragebooms ist ‌Hynix zufolge nicht in Sicht. Der Markt stehe vor einem lang anhaltenden "Superzyklus". Der Konzern investiert daher verstärkt in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten. Ein neues Werk in Südkorea soll den Betrieb drei Monate früher aufnehmen als bislang geplant.

Im nachbörslichen Handel der Börse Seoul stiegen die Aktien von Hynix um neun Prozent.