Sven Schulze ist neuer Ministerpräsident Sachsen-Anhalts

Berlin, 28. Jan (Reuters) - In Sachsen-Anhalt ist der bisherige Wirtschaftsminister Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden.

Der CDU-Politiker erhielt am Mittwoch in Magdeburg bei der geheimen Wahl überraschend 58 Stimmen - die Koalition aus CDU, ⁠SPD und FDP verfügt ‍nur über 56 Stimmen. Schulze dankte in seiner ersten Rede als Ministerpräsident deshalb auch den Oppositionspolitikern, die für ihn gestimmt haben. "Es ist ein gutes Zeichen, dass wir ‌eine breite Mehrheit haben für den Start in eine neue Zeit für Sachsen-Anhalt", sagte der CDU-Politiker. In Sachsen-Anhalt finden am 6. September ‍Landtagswahlen statt.

Im ersten Wahlgang war in Magdeburg eine Mehrheit von 49 der 97 Mitglieder im Landtag nötig. Schulzes Vorgänger Reiner Haseloff (CDU) war 2016 und 2021 jeweils erst im zweiten Wahlgang gewählt worden. Haseloff hatte den Weg für einen Wechsel frei gemacht, um Schulze und der CDU eine bessere Ausgangslage für die Landtagswahl zu verschaffen. Der neue Ministerpräsident betonte in seiner Rede, dass die ‍Koalitionsregierung trotz des Wechsels stabil sei.

Zudem forderte Schulze "einen guten, einen ⁠fairen und einen offenen Umgang" aller Landtagsfraktionen miteinander. Man müsse Lösungen für Probleme finden, die im echten Leben und nicht nur bei TikTok funktionierten, sagte er in Anspielung auf den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund mit ‍dessen starker Social-Media-Präsenz.

In einer am 27. Januar veröffentlichten Insa-Umfrage lag die AfD in der sogenannten Sonntagsfrage mit 39 Prozent an der Spitze. Dahinter folgten CDU ⁠mit (26), Linkspartei (11), SPD (8) und das BSW (6). Die Grünen (3) und die FDP (2) würden den Einzug in den Landtag verpassen. Da keine Partei mit der AfD koalieren will und auch CDU-Landeschef Schulze dies ausgeschlossen hat, könnte eine Regierungsbildung schwierig werden.

In etlichen Umfragen muss die ‍AfD derzeit kleine Rückschläge verkraften. In einer am ‌Dienstag veröffentlichten Infratest-dimap-Umfrage für Mecklenburg-Vorpommern, wo ebenfalls im September ein neuer Landtag gewählt wird, verlor die AfD gegenüber September drei Prozentpunkte. Die Partei liegt aber mit 35 Prozent immer noch deutlich an der Spitze. Die SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig holt dagegen um sechs Prozentpunkte auf und kommt auf 25 Prozent - den besten Wert seit Sommer 2023. In Baden-Württemberg, wo im März gewählt wird, überholten die Grünen laut Infratest dimap mit 23 Prozent die AfD (20 Prozent). Dort liegt die Union mit 29 Prozent vorne.

Auch in einer bundesweiten Forsa-Erhebung, die Dienstag veröffentlicht wurde, rutschte die AfD um zwei ⁠Prozentpunkte ab und lag mit 24 Prozent erstmals wieder hinter der Union mit 26 Prozent. Das Institut Insa sieht dagegen die AfD mit 26 Prozent weiter vor der Union (25 Prozent).

