Quartalszahlen Q4/2025

Tesla verbucht ersten Rückgang beim Jahresumsatz

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Quelle: Vitaliy Karimov/Shutterstock.com

Der Elektroautohersteller Tesla hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal 2025 vorgelegt. Der Umsatz zwischen Oktober und Dezember 2025 lag über den Erwartungen der Analysten; beim bereinigten Gewinn je Aktie hat der Konzern die Erwartungen mit 50 US-Cent Nettoertrag ebenfalls leicht übertroffen.

Analysten hatten mit Umsätzen von 24,8 Milliarden Dollar gerechnet, sowie einem Gewinn je Aktie von 0,45 Dollar. Im Schlussquartal 2024 hatte Tesla mit 25,7 Milliarden Dollar etwas höhere Umsätze erzielt, der Gewinn je Aktie hatte damals mit 0,73 Dollar ebenfalls höher gelegen.

Erstes Umsatzminus der Geschichte

Bemerkenswert waren die Zahlen aber vor allem, weil Tesla erstmals in seiner Unternehmensgeschichte für ein Geschäftsjahr sinkende Umsätze melden musste. Knapp 95 Milliarden Dollar Erlös im Jahr 2025 bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Minus von rund drei Prozent. 

Beim Absatz ist das nun ausgewiesene Minus dagegen nichts Neues. Hier zeigte sich zum zweiten Mal in Folge ein Rückgang auf Jahressicht. Insgesamt lieferte Tesla 2025 1,64 Millionen Fahrzeuge aus, 2024 waren es 1,79 Millionen gewesen. Zuwächse konnte Tesla bei seiner Energiesparte verbuchen.

Tesla-Chef Elon Musk beschwört angesichts der fallenden Zahlen im Kerngeschäft wiederholt, dass sich der Konzern künftig stärker auf Robotaxis sowie humanoide Roboter und KI konzentrieren will. Bislang kann Musk hier aber wenig vorweisen.

Der Aktienkurs hat trotz der mauen fundamentalen Entwicklung 2025 zugelegt und erst Mitte Dezember ein Rekordhoch bei knapp 500 Dollar markiert. Auf Sicht von zwölf Monaten stieg die Tesla-Aktie um 8,2 Prozent, und schlug sich damit etwas besser als andere Tech-Aktien aus der Riege der „Magnificent Seven“.

In einer ersten Marktreaktion im nachbörslichen US-Handel stieg der Kurs der Tesla-Aktie gegenüber dem Schlusskurs des regulären Handels um rund drei Prozent.

W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der Tesla-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (UQ12GC) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 5,83 (Stand: 28.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 360,50 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen bei der Tesla-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (UQ5RWF) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 3,93 (Stand: 28.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 541,09 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.

Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen Q4/2025
Meta toppt Erwartungen – Aktie dreht ins Plusgestern, 22:28 Uhr · onvista
Meta toppt Erwartungen – Aktie dreht ins Plus
Dax Tagesrückblick 28.01.2026
Leichte Verluste vor Zinssignalen der Fed - ASML-Aktie gibt nachgestern, 17:53 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Wertvollster Börsenkonzern Europas
Geschäft bei Chipzulieferer ASML boomt - Aktie auf Rekordhochgestern, 09:44 Uhr · dpa-AFX
Geschäft bei Chipzulieferer ASML boomt - Aktie auf Rekordhoch
Dax Tagesrückblick 27.01.2026
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärts27. Jan. · onvista
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News