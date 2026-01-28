Der Elektroautohersteller Tesla hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal 2025 vorgelegt. Der Umsatz zwischen Oktober und Dezember 2025 lag über den Erwartungen der Analysten; beim bereinigten Gewinn je Aktie hat der Konzern die Erwartungen mit 50 US-Cent Nettoertrag ebenfalls leicht übertroffen.

Analysten hatten mit Umsätzen von 24,8 Milliarden Dollar gerechnet, sowie einem Gewinn je Aktie von 0,45 Dollar. Im Schlussquartal 2024 hatte Tesla mit 25,7 Milliarden Dollar etwas höhere Umsätze erzielt, der Gewinn je Aktie hatte damals mit 0,73 Dollar ebenfalls höher gelegen.

Erstes Umsatzminus der Geschichte

Bemerkenswert waren die Zahlen aber vor allem, weil Tesla erstmals in seiner Unternehmensgeschichte für ein Geschäftsjahr sinkende Umsätze melden musste. Knapp 95 Milliarden Dollar Erlös im Jahr 2025 bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Minus von rund drei Prozent.

Beim Absatz ist das nun ausgewiesene Minus dagegen nichts Neues. Hier zeigte sich zum zweiten Mal in Folge ein Rückgang auf Jahressicht. Insgesamt lieferte Tesla 2025 1,64 Millionen Fahrzeuge aus, 2024 waren es 1,79 Millionen gewesen. Zuwächse konnte Tesla bei seiner Energiesparte verbuchen.

Tesla-Chef Elon Musk beschwört angesichts der fallenden Zahlen im Kerngeschäft wiederholt, dass sich der Konzern künftig stärker auf Robotaxis sowie humanoide Roboter und KI konzentrieren will. Bislang kann Musk hier aber wenig vorweisen.

Der Aktienkurs hat trotz der mauen fundamentalen Entwicklung 2025 zugelegt und erst Mitte Dezember ein Rekordhoch bei knapp 500 Dollar markiert. Auf Sicht von zwölf Monaten stieg die Tesla-Aktie um 8,2 Prozent, und schlug sich damit etwas besser als andere Tech-Aktien aus der Riege der „Magnificent Seven“.

In einer ersten Marktreaktion im nachbörslichen US-Handel stieg der Kurs der Tesla-Aktie gegenüber dem Schlusskurs des regulären Handels um rund drei Prozent.