Trading-Chance Colgate Palmolive: Potenzial bis 144 Dollar

Vergleich mit der Konkurrenz

Im direkten Wettbewerb der globalen Konsumgütergiganten nimmt Colgate-Palmolive eine Sonderstellung ein, die sich vor allem durch eine extreme Spezialisierung von den beiden größten Rivalen, Procter & Gamble (P&G) und Unilever, abhebt. Während P&G und Unilever als klassische Breitband-Konglomerate agieren, die von Waschmitteln über Eiscreme bis hin zu Rasierern fast jede Nische im Supermarkt besetzen, konzentriert sich Colgate-Palmolive fast obsessiv auf seine Kernkompetenz: die Mundhygiene.

Dieser Fokus ist die größte Stärke des Unternehmens. Mit einem weltweiten Marktanteil bei Zahnpasta, der oft die 40-Prozent-Marke übersteigt, verfügt Colgate über eine Marktmacht, von der P&G trotz seiner starken Marke Oral-B nur träumen kann. Diese Dominanz führt dazu, dass Colgate-Palmolive oft stabilere Margen in seinem Kernsegment erzielen kann, da die Marke in vielen Schwellenländern fast synonym mit der Produktkategorie selbst ist. In puncto globaler Reichweite in ländlichen Regionen Afrikas oder Asiens hat Colgate oft die Nase vorn, während Unilever zwar ebenfalls in diesen Märkten stark verwurzelt ist, dort aber mit einer komplexeren Logistik für ein viel breiteres Portfolio kämpfen muss.

Vergleicht man jedoch die Innovationskraft und das finanzielle Gesamtvolumen, so zeigt sich die Übermacht von Procter & Gamble. P&G ist ein Meister darin, ganze Kategorien durch technologische Überlegenheit neu zu definieren, was sich in einer historisch oft höheren Gesamtrendite für Aktionäre widerspiegelt. Wo Colgate eher defensiv und bewahrend agiert, nutzt P&G seine gewaltigen Cashflows für massives Marketing und Forschung, was das Unternehmen weniger anfällig für Schwankungen in einem einzelnen Segment macht. Wenn der Markt für Zahnpasta stagniert, kann P&G dies durch Zuwächse bei Windeln oder Hautpflege ausgleichen – eine Flexibilität, die Colgate in diesem Maße fehlt.

Unilever wiederum bildet das gesellschaftlich und ökologisch fokussierte Gegenstück in diesem Trio. Während Colgate-Palmolive rein betriebswirtschaftlich oft wie eine perfekt geölte Maschine wirkt, hat sich Unilever in den letzten Jahren stark auf Nachhaltigkeit und ein "Purpose-driven"-Modell konzentriert. Das macht Unilever für eine jüngere Käuferschicht attraktiv, führt aber im Vergleich zu Colgate und P&G oft zu einer etwas schwächeren operativen Marge. Zudem ist Unilevers starke Präsenz im Lebensmittelbereich (wie z.B. Hellmann's) ein zweischneidiges Schwert: Es bietet zwar Diversifikation, setzt das Unternehmen aber auch volatileren Rohstoffpreisen für Agrarprodukte aus, mit denen Colgate kaum in Berührung kommt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Colgate-Palmolive die Aktie für Anleger ist, die auf eine fast unanfechtbare Monopolstellung in einer unverzichtbaren Nische setzen. P&G bleibt die Benchmark für hocheffizientes, breit diversifiziertes Wachstum, während Unilever die Wahl für diejenigen ist, die eine starke Präsenz in Schwellenländern mit einem Fokus auf ESG-Kriterien kombinieren wollen. In Krisenzeiten erweist sich Colgate oft als das robusteste Papier, da das Zähneputzen eine der letzten Gewohnheiten ist, an denen Konsumenten sparen, selbst wenn sie bei teureren Pflegeprodukten von P&G oder Marken-Lebensmitteln von Unilever bereits auf günstigere Eigenmarken ausweichen.

Die Entwicklung des Unternehmensgewinns kann sich sehen lassen. Das Ergebnis wurde in den hinter uns liegenden 10 Jahren von 1,52 auf 3,57 Dollar pro Aktie mehr als verdoppelt. Bis 2029 will das Unternehmen das Ergebnis auf 4,44 Dollar je Anteilsschein verbessern. Der Operative Cashflow stagniert nun auf hohem Niveau, was einen kleinen Makel darstellt. Die Netto-Marge liegt stabil bei über 14 Prozent. An der Börse ist die Aktie mit einem KGV von 23,5 sogar leicht unterbewertet. Alles in allem spricht hier nahezu alles für eine langfristige Fortsetzung des Trends.

Was macht Colgate-Palmolive?

Zu den Geschäftsfeldern von Colgate-Palmolive zählen Oral Care, Personal Care, Home Care und Pet Nutrition. Im Segment Oral Care bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Produkten an, wie Zahnpasten, Zahnbürsten und Mundspülungen. Diese Produkte sind darauf ausgerichtet, die Mundgesundheit zu verbessern und werden weltweit vertrieben. Im Bereich Personal Care umfasst das Portfolio Produkte wie Seifen, Duschgele und Körperpflegeprodukte. Colgate-Palmolive produziert auch Deodorants und Handcremes. Das Segment Home Care beinhaltet eine Auswahl an Reinigungsprodukten für den Haushalt, darunter Spülmittel, Allzweckreiniger und Produkte für die Wäschepflege. Das Geschäftsfeld Pet Nutrition konzentriert sich auf Ernährungsprodukte für Haustiere. Hier bietet Colgate-Palmolive unter verschiedenen Marken Tiernahrung an, die auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Haustierarten abgestimmt ist.

Technisches Etappenziel 144 US-Dollar möglich

Als Pennystock gestartet hat sich die Aktie zu einem echten Trend-Monster entwickelt, das immer wieder neue Allzeithochs erreicht. Zuletzt befand sich der Kurs in einer Korrektur, nachdem es zuvor einen Fehlausbruch an der oberen Begrenzungslinie des Aufwärtstrendkanals gegeben hatte. Der Aufwärtstrend wurde einmal mehr mit einem Reversal nahezu punktgenau an der unteren Trendbegrenzung als solcher bestätigt.

Während bei 100 bis 109 US-Dollar ein potenzielles Widerstands-Cluster vorliegt, bieten die horizontalen Supports bei 74,6 Dollar, sowie 68 und 58 US-Dollar Unterstützung. Langfristig sollte sich der Bullen-Run fortsetzen und es auf neue Allzeithochs gehen können. Ein mögliches technisches Ziel bei einem Ausbruch über 109 Dollar wäre bei 144 US-Dollar gelegen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wie so oft bei Dividenden-Aristokraten findet man auch hier fast kein Haar in der Suppe. Das Unternehmen ist relativ durchschnittlich bewertet, wenn man sich am historischen Durchschnitts-KGV orientiert. Die nahezu Monopol-Stellung in seiner Nische macht die Papiere fast schon zu einem Muss in einem gut diversifizierten Aktienportfolio. Wir sehen langfristig ein nächstes Etappenziel bei 14 US-Dollar. Um von einer möglichen positiven Entwicklung profitieren zu können, haben wir ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses vor.

