Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025

dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das schwierige Konjunkturumfeld hat Wacker Chemie 2025 Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn eingebrockt. Wegen Wertberichtigungen etwa auf die Beteiligung am Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic und den 2023 übernommenen Auftragsfertiger ADL Biopharma dürfte im vergangenen Jahr zudem ein Nettoverlust von 800 Millionen Euro angefallen sein, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr wurde ein Überschuss von 261 Millionen Euro verbucht.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach 2025 bei einem Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 5,49 Milliarden Euro um 42 Prozent auf 430 Millionen Euro ein. Analysten hatten im Durchschnitt in etwa so viel Umsatz erwartet, sich beim operativen Ergebnis aber mehr erhofft. Neben einer schleppenden Absatzentwicklung und einer dadurch niedrigen Anlagenauslastung laste auch eine Rückstellung in Höhe von rund 100 Millionen Euro für das laufende Kostensenkungsprogramm auf dem Gewinn. Hinzu kamen die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten in Deutschland, wie das Unternehmen weiter erklärte./mis/stk

