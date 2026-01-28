Trump spricht lediglich von ein wenig Deeskalation nach Minneapolis

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump stellt nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis einen gemäßigteren Kurs seiner Regierung in Aussicht. "Wir werden ein wenig deeskalieren", sagte Trump im Interview des Senders Fox News. Details nannte er nicht. Damit blieb etwa offen, ob oder in welchem Umfang sich die von Teilen der US-Bevölkerung scharf kritisierten Taktiken der Einwanderungsbeamten ändern sollen. Einen Abzug der Einsatzkräfte aus dem US-Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis liegt, schloss Trump zunächst aus.

Zwei US-Bürger sind seit Jahresbeginn in Minneapolis von Bundesbeamten erschossen worden, Anfang Januar Renée Good, zuletzt Alex Pretti. Dazu sagte Trump nun: "Unterm Strich war es schrecklich. Beide Vorfälle waren schrecklich." Die tödlichen Schüsse auf Pretti am Wochenende hatten landesweit Empörung ausgelöst und die US-Regierung in Erklärungsnot gebracht, auch weil Videos den offiziellen Stellungnahmen widersprachen. Good war Anfang Januar von einem ICE-Beamten erschossen worden.

Kein Abzug der Einwanderungsbeamten

"Ich sehe darin keinen Abzug", sagte Trump mit Blick auf den Rückzug des umstrittenen Kommandeurs der Grenzschutzbehörde, Gregory Bovino, samt einiger Grenzschutzbeamten aus Minneapolis. "Es ist eher eine kleine Veränderung."

Den Einsatz übernimmt nun stattdessen Tom Homan. Homan blickt auf eine jahrzehntelange Karriere in Grenzschutzbehörden zurück und wird vor allem mit dem Vorgehen gegen irreguläre Einwanderer während Trumps erster Amtszeit in Verbindung gebracht. Umstritten ist er wegen seiner Rolle bei der Trennung von Familien.

Die US-Regierung hatte Tausende Bundesbeamte in die Stadt Minneapolis und den umliegenden Bundesstaat Minnesota geschickt. Die Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik Trumps. In dem Interview des Senders Fox schien Trump den Einsatz grundsätzlich zu verteidigen: "Wir haben Tausende unbelehrbare Kriminelle aus Minnesota entfernt", sagte der Präsident./ddo/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdealgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozentgestern, 07:06 Uhr · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News