Trump will Irak bei Wahl Malikis Unterstützung entziehen

Washington, 27. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Irak davor gewarnt, Nuri al-Maliki erneut zum Ministerpräsidenten zu ernennen.

Sollte ⁠dies geschehen, ‍würden die USA das Land nicht mehr unterstützen, schrieb Trump am Dienstag auf der Plattform ‌Truth Social. Es wäre eine sehr schlechte Wahl, Maliki wieder einzusetzen. Während dessen ‍letzter Amtszeit sei das Land in Armut und Chaos versunken. Ohne die Unterstützung der USA habe der Irak "null" Erfolgschancen, warnte der US-Präsident. Eine Stellungnahme Malikis lag zunächst nicht vor.

Aus der Parlamentswahl im vergangenen ‍November war die Koalition von ⁠Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani als Sieger hervorgegangen. Deswegen wurde zunächst mit einer Bestätigung Sudanis im Amt gerechnet. Nun aber ‍will ein Bündnis schiitischer Parteien, das die Mehrheit im Parlament hält, Maliki für ⁠den Posten nominieren. Der Politiker der Dawa-Partei war bereits von 2006 bis 2014 Regierungschef. Seine Amtszeit war von sektiererischer Gewalt und Spannungen mit ‍den USA geprägt.

Trumps Äußerungen ‌gelten als Teil einer Strategie, den Einfluss des Iran im Irak zurückzudrängen. Maliki wird als enger Verbündeter Teherans angesehen, während die Regierung in Bagdad traditionell versucht, ein Gleichgewicht zwischen den USA und dem Iran zu wahren.

