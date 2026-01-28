Trump wirbt in Iowa um Wähler – Krise in Minnesota eskaliert

Clive, Iowa 28. Jan (Reuters) - Vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Sorgen im Agrarsektor und einer eskalierenden Krise im Nachbarstaat Minnesota hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag bei ⁠einer Wahlkampfveranstaltung in ‍Iowa um die Gunst der Wähler geworben.

Mit dem Auftritt wollte der Republikaner seine ländliche Basis vor den wichtigen Kongresswahlen im November ‌stärken. Die Veranstaltung wurde jedoch von den Ereignissen in Minnesota überschattet. Dort hatten Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde am ‍Samstag bei einer Demonstration den 37-jährigen US-Bürger Alex Pretti erschossen. Es war bereits die zweite tödliche Auseinandersetzung dieser Art in Minneapolis in diesem Monat. "Unsere Grenze ist geschlossen, total geschlossen", sagte Trump bei seiner Rede in Iowa zur Verteidigung seiner Einwanderungspolitik.

In Iowa, dem landesweit größten Produzenten von Mais, Schweinefleisch ‍und Ethanol, sehen sich viele Landwirte mit schwachen ⁠Erntepreisen und hohen Kosten für Betriebsmittel konfrontiert. Zudem belasten der Handelsstreit mit China und Verzögerungen bei der Biokraftstoff-Politik die Branche. "Im Moment ist einfach alles furchtbar; ich ‍war in meinem ganzen Leben noch nie so knapp bei Kasse", sagte ein 56-Jährige Landwirt, der sich dennoch als Trump-Unterstützer ⁠bezeichnete. Trump versprach den Wählern, dass der Kongress kurz davor stehe, den ganzjährigen Verkauf von Benzin mit einem Ethanol-Anteil von 15 Prozent zu genehmigen.

Trump hatte Iowa bei den vergangenen drei Präsidentschaftswahlen gewonnen. ‍Bei den Zwischenwahlen im November stehen ‌dort jedoch zwei umkämpfte Sitze im US-Repräsentantenhaus zur Wahl. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge sind 59 Prozent der Amerikaner mit Trumps Umgang mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten unzufrieden, darunter auch einer von fünf Republikanern. Lediglich 30 Prozent äußerten sich zufrieden. Der Wirtschaftsexperte Michael Strain vom konservativen American Enterprise Institute kritisierte, die Regierung habe keinen Plan, um die Inflation zu bekämpfen oder die Wohnkosten zu senken.

