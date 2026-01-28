Ukraine bestellt Ungarns Botschafter ein - Streit über Wahlkampf

Kiew, 28. Jan (Reuters) - Das ukrainische Außenministerium hat den Budapester Botschafter einbestellt, um gegen Vorwürfe der ⁠Einmischung in ‍den ungarischen Wahlkampf zu protestieren. Das teilte das Ministerium in Kiew am Donnerstag ‌mit. Die ungarische Regierung beschuldigt die Ukraine, die Opposition bei der anstehenden ‍Parlamentswahl im April zu unterstützen. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Ukrainer ihre "offene und grobe Einmischung" zugunsten der Oppositionspartei Tisza fortsetzen werde, kritisierte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto ‍auf Facebook.

Der seit 2010 regierende ⁠Ministerpräsident Viktor Orban sieht sich erstmals einem starken Herausforderer gegenüber. In Umfragen liegt die Mitte-Rechts-Partei Tisza ‍von Peter Magyar nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation vor der rechtsnationalen Fidesz-Partei ⁠des Regierungschefs. Orban hatte seine Kritik an der Ukraine zuletzt verschärft und versucht, Magyar in die Nähe von Kiew und der ‍EU-Kommission zu rücken.

Zwischen ‌Orban und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war es zudem zu einem öffentlichen Schlagabtausch gekommen. Selenskyj warf Orban indirekt vor, europäische Interessen zu verraten. Orban bezeichnete sein Gegenüber daraufhin als einen "Mann in einer verzweifelten Lage". Die Ukraine nähert sich dem vierten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs.

(Bericht ⁠von Anna Pruchnicka und Max HunderBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‍berlin.newsroom@tr.com)