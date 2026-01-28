Ukraine: Zwei Tote bei russischem Angriff in der Region Kiew

28. Jan (Reuters) - Bei landesweiten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht zum Mittwoch nach Behördenangaben zwei ⁠Menschen in ‍der Region Kiew getötet worden.

Ein Mann und eine Frau seien ums Leben gekommen, teilte der ‌örtliche Gouverneur, Mykola Kalaschnyk, mit. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder, hätten medizinische ‍Hilfe in Anspruch genommen. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M und 146 Drohnen eingesetzt. Davon seien 103 Drohnen von der Luftabwehr abgefangen worden. In der Hauptstadt Kiew ‍selbst wurde ein 17-stöckiges Wohnhaus ⁠getroffen, wobei es zu leichten Schäden am Dach und an Fenstern kam.

Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde die zweite ‍Nacht in Folge angegriffen. Dem Militärchef der Stadt, Serhij Lysak, zufolge wurden drei ⁠Menschen verletzt. Zudem sei die Hafeninfrastruktur in der umliegenden Region beschädigt worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Nachdem bei einem Drohnenangriff in der ‍Nacht auf Dienstag drei ‌Menschen getötet worden waren, hatte Odessa einen Trauertag ausgerufen. In der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen verletzt. In Saporischschja im Südosten des Landes wurden nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow vier Menschen verletzt und mindestens zwölf Wohngebäude beschädigt.

(Bericht von Anna Pruchnicka, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)