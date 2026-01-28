US-Bevölkerungswachstum auf tiefsten Stand seit 2021

Washington, 27. Jan (Reuters) - Das Bevölkerungswachstum in den USA hat sich deutlich abgeschwächt.

Die Einwohnerzahl stieg von Juli 2024 bis Juli ⁠2025 lediglich um ‍1,8 Millionen oder 0,5 Prozent auf 341,8 Millionen Menschen, wie die US-Zensusbehörde am Dienstag mitteilte. ‌Hauptursache für die Entwicklung ist demnach ein großer Einbruch bei der Zuwanderung.

Die Nettozuwanderung ‍aus dem Ausland fiel in den zwölf Monaten zwischen Juli 2024 und Juni 2025 auf 1,3 Millionen, nach 2,7 Millionen im Vorjahreszeitraum. Da Geburten und Sterbefälle relativ stabil geblieben seien, sei der drastische Rückgang der ‍Zuwanderung der Hauptgrund für das langsamere ⁠Wachstum, erklärte Christine Hartley von der Zensusbehörde.

Der Erhebungszeitraum umfasst die letzten sechs Monate der Amtszeit von Joe Biden und ‍das erste halbe Jahr unter US-Präsident Donald Trump, der die Begrenzung der Einwanderung ins Zentrum ⁠seiner Politik gestellt hat. Ökonomen weisen darauf hin, dass die restriktivere Migrationspolitik das Arbeitskräfteangebot in Branchen wie dem Baugewerbe verknappt haben.

Regional verzeichnete der Bundesstaat ‍South Carolina den stärksten ‌Zuwachs, gefolgt von Idaho, North Carolina, Texas und Utah. Dagegen schrumpfte die Bevölkerung in Bundesstaaten wie Kalifornien, Hawaii und New Mexico. Besonders deutlich brach der Zuzug nach Florida ein: Zogen 2022 noch gut 310.000 Menschen aus anderen US-Staaten dorthin, waren es zuletzt nur noch rund 22.500.

(Bericht von Susan Heavey, geschrieben von Hans Busemann; Redigiert von Scot ⁠W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)