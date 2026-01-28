US-Notenbank verändert Leitzinsen nicht

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Die Notenbank steht weiter unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit endet im Mai./jsl/jkr/he

