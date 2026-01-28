US-Notenbank verändert Leitzinsen nicht
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.
Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Die Notenbank steht weiter unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit endet im Mai./jsl/jkr/he
Das könnte dich auch interessieren
Das ist KaufpanikGoldpreis klettert immer weiter nach oben - Jahresplus inzwischen bei 22 Prozentheute, 06:59 Uhr · dpa-AFX
US-Präsident treibt Rally anGoldpreis erreicht nach Aussagen Trumps weiteres Rekordhochgestern, 22:32 Uhr · dpa-AFX
Starke NachfrageEdelmetalle setzen Höhenflug fort - Gold erstmals über 5.000 Dollar26. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista