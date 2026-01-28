Pistorius: Meko-Fregatten sind Alternative oder Ergänzung für F-126

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Wegen Verzögerungen bei der Fregatte 126 treibt das Bundesverteidigungsministerium eine Alternative mit der Fregatte Meko A-200 von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) weiter voran. Der Haushaltsausschuss billigte am Mittwoch nach Angaben ⁠von Mitgliedern den ‍angepeilten Vorvertrag mit TKMS und gab dafür 50 Millionen Euro frei. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, man gebe damit jedoch die F-126 nicht auf. "Aber wir wollen zweigleisig fahren." Man ‌wolle klarmachen, dass man die Schiffe brauche und zwar rechtzeitig. "Und deswegen ist die Meko eine attraktive Alternative und oder Ergänzung, das wird ‍sich herausstellen."

Mit den vom Haushaltsausschuss freigegebenen 50 Millionen Euro sollen sogenannte Terminabsicherungsinstrumente finanziert werden, wie aus den Reuters vorliegenden Dokumenten hervorgeht. Dazu gehören die Reservierung von Fertigungsslots und die Bestellung von Material mit langen Lieferzeiten. Damit soll die Lieferung eines ersten Schiffes bis Dezember 2029 gesichert werden. Hintergrund ist, dass Deutschland der Nato ab 2028 durchgehend vier Fregatten zur U-Boot-Jagd (ASW) versprochen hat. ‍Diese Zusage kann wegen der Probleme bei der F-126 nicht ⁠mehr pünktlich erfüllt werden.

Der Haushaltsausschuss hatte bereits im vergangenen Jahr Ausgaben von 7,8 Milliarden Euro für eine Alternative zur F-126 bewilligt. Früheren Angaben von mit dem Projekt Vertrauten zufolge soll es um mindestens drei ‍Fregatten der Meko-Klasse gehen. Pro Stück würden sie demnach etwa eine Milliarde Euro kosten und günstiger als die F-126 sein.

Bei der F-126 gibt es ⁠Probleme mit dem niederländischen Hauptauftragnehmer Damen. Das Verteidigungsministerium strebt daher einen Wechsel des Generalunternehmers zur deutschen Lürssen-Werft (NVL) an. Die Werft teilte am Mittwoch mit, auf diesem Weg sei man ein großes Stück vorangekommen: "Die NVL arbeitet mit Hochdruck daran, das F126-Projekt in wenigen ‍Wochen als Generalunternehmer zu übernehmen." Es sei gelungen, ‌die Konstruktionsdaten der niederländischen Damen-Werft ins eigene System zu übertragen. "Damit haben wir die Schnittstelle zwischen Konstruktion und Fertigung geschlossen und gemeinsam mit Damen den Weg freigemacht für einen beschleunigten Hochlauf der Produktion in den Werfthallen." Einen neuen Zeitplan konnte die Werft aber noch nicht nennen.

Die als Alternative geprüfte Meko A-200 ist mit rund 4000 Tonnen deutlich kleiner als die F-126 (etwa 10.000 Tonnen) und hat Einschränkungen etwa bei der Einschiffung von Hubschraubern. Die Marine bewertet dies jedoch angesichts des Zeitdrucks wegen der russischen Bedrohung als "hinnehmbar". Der Vorvertrag birgt das Risiko, dass die 50 Millionen Euro nur in ⁠geringem Umfang nutzbar sind, sollte kein Bauvertrag für die Meko-Fregatten zustande kommen.

