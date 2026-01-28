Videoanalyse 28.01.2026
SK Hynix-Aktie nach Zahlen deutlich im Plus
onvista · Uhr
SK Hynix legt nach starken Quartalszahlen um mehr als sieben Prozent zu.
Wie die Aussichten für die Aktie aussehen, erklärt Martin in der heutigen Videoanalyse.
