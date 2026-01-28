Videoanalyse 28.01.2026

SK Hynix-Aktie nach Zahlen deutlich im Plus

Uhr
SK Hynix legt nach starken Quartalszahlen um mehr als sieben Prozent zu.

Wie die Aussichten für die Aktie aussehen, erklärt Martin in der heutigen Videoanalyse.

SK Hynix

