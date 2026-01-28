Volvo zuversichtlicher trotz Gewinnrückgang - LKW-Aktien gefragt

Stockholm, 28. Jan (Reuters) - Der Lkw-Bauer Volvo Group hat trotz eines Gewinnrückgangs im Schlussquartal seine Prognosen für die ⁠wichtigen Lkw-Märkte in ‍Europa und Nordamerika angehoben.

Der operative Gewinn fiel in den drei Monaten bis Ende Dezember ‌zwar um neun Prozent auf 12,77 Milliarden schwedische Kronen (1,21 Milliarden Euro). Damit ‍übertraf der Konzern jedoch die Erwartungen von Analysten, die mit 11,49 Milliarden Kronen gerechnet hatten.

"In den vergangenen Monaten haben wir eine Stabilisierung in mehreren unserer Märkte und in einigen Fällen sogar ‍eine leichte Verbesserung gesehen", sagte Vorstandschef ⁠Martin Lundstedt. Geopolitische Entwicklungen könnten zwar die Nachfrage bremsen. Für den nordamerikanischen Markt für schwere Lkw rechne ‍er 2026 aber mit einem Absatz von 265.000 Fahrzeugen statt wie zuvor mit ⁠250.000. Für Europa hob Lundstedt sein Absatzziel auf 305.000 von 295.000 Lkw an.

Analyst Hampus Engellau von der Handelsbanken erklärte, die angekündigte Dividendenkürzung werde ‍durch den besser ‌als erwartet ausgefallenen Betriebsgewinn und den verbesserten Ausblick aufgewogen. So sorgte die Firmennachricht nicht nur bei Volvo für ein Kursplus von 2,7 Prozent, sondern zog auch die deutschen Rivalen Daimler Truck und Traton mit, die zeitweise bis zu zwei Prozent zulegten.

