Zurückhaltung an den Börsen vor Fed‑Sitzung

Am Vormittag zeigte sich ein uneinheitliches Bild an den Aktienmärkten. Der DAX lag leicht im Minus, während der Euro Stoxx 50 knapp zulegte. In den USA notierten die Leitindizes überwiegend fester, mit moderaten Gewinnen im Dow Jones und S&P 500 sowie stärkeren Aufschlägen im Nasdaq 100. Auch die asiatischen Märkte präsentierten sich freundlich, allen voran der Nikkei mit klaren Zugewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht die Sitzung der US‑Notenbank am heutigen Mittwoch. Erwartet wird eine Zinspause, nachdem die Fed im Vorjahr mehrere Lockerungsschritte vollzogen hatte. Brisanter als die reine Zinsentscheidung ist jedoch das politische Umfeld: Der anstehende Führungswechsel und der zunehmende Druck aus dem Weißen Haus haben die Frage nach der Unabhängigkeit der Notenbank in den Fokus gerückt. Entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit für den Tonfall der Kommunikation und mögliche Signale zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung.

Meistgehandelte Aktien im Fokus ASML

Der niederländische Halbleiterausrüster zeigte sich deutlich fester. Auslöser waren starke Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick. Vor allem der kräftige Auftragseingang unterstreicht, dass die Investitionsdynamik im Halbleitersektor anhält. Die anhaltend hohe Nachfrage nach moderner Chip‑Produktionstechnik, getrieben durch Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, sorgte zuletzt für einen starken Aufwärtstrend. LVMH

Deutlich unter Druck stand hingegen der französische Luxusgüterkonzern. Die Aktie zeigt sich deutlich schwächer. Enttäuschende Geschäftszahlen und eine weiterhin schwankende Nachfrage belasteten den gesamten Sektor. Zudem wirkten ungünstige Währungseffekte und steigende Kosten als Bremsklotz für die kurzfristigen Perspektiven.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN3T9P 10,7 102,40 USD 9,47 Open End DAX® Bull UN1US9 6,95 24189,988782 Punkte 34,08 Open End Silber Bull UN32XT 32,86 75,454158 USD 2,93 Open End Silber Bull UN3F58 29,56 79,317109 USD 3,26 Open End DAX® Bull UN1AJS 10,29 23846,161779 Punkte 23,1 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.01.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Gold Call UN0P7K 51,10 5100,00 USD 5,74 18.09.2026 Amazon.com Inc. Call UG4CLA 1,04 250,00 USD 9,33 18.03.2026 Infineon Technologies AG Call UG77TR 1,51 48,00 EUR 9,97 18.03.2026 Gold Call UN0F7G 73,11 4450,00 USD 5,69 20.03.2026 ASML Holding N.V. Call HD4PC7 1,09 2000,00 EUR 8,73 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.01.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit K+S AG Short UN35FV 1,71 15,046766 EUR -12 Open End DAX® Short UG6H7S 2,30 26553,414212 Punkte -15 Open End Alphabet Inc. Class A Long UN2039 10,19 167,328665 USD 2 Open End DAX® Long UG6P3G 1,81 23238,073907 Punkte 15 Open End S&P 500 Short UN0GN0 3,88 7560,183658 Punkte -12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:35 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!