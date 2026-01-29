Acea: Nutzfahrzeug-Zulassungen in EU schwächeln 2025 - Busse legen aber zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union (EU) sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Der Lkw-Absatz ging um 6,2 Prozent auf 307.460 Stück zurück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. Lieferwagen verzeichneten einen Rückgang von 8,8 Prozent auf 1.447 Millionen Fahrzeuge. Wachstum gab es hingegen bei Bussen. Hier legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf 38.238 Fahrzeuge zu.

Bei Bussen stiegen die Zulassungen in Deutschland (plus 28 Prozent) und Polen (plus 16,6 Prozent) besonders stark, während Italien und Spanien Rückgänge verzeichneten. Bei Lkws schwächelten alle wichtigen Märkte. Dabei war Deutschland mit einem Rückgang von 12,2 Prozent besonders betroffen, gefolgt von Frankreich und Spanien. Bei Lieferwagen verzeichnete Frankreich (minus 5,6 Prozent) den stärksten Rückgang, gefolgt von Deutschland und Italien. Im Gegensatz dazu verzeichnete Spanien hier einen kräftigen Zuwachs von fast zwölf Prozent./jha/ajx/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ACEA
Volkswagen (VW) Vz
Daimler Truck
TRATON
Volvo B

Das könnte dich auch interessieren

Auftrieb in Nordamerika erwartet
Lkw-Bauer Volvo überrascht im Schlussquartalgestern, 09:29 Uhr · dpa-AFX
Lkw-Bauer Volvo überrascht im Schlussquartal
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach27. Jan. · dpa-AFX
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach
Gemeinsames Satellitenprojekt
OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation26. Jan. · dpa-AFX
OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News