'Achtsam Morden' bekommt dritte Staffel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Netflix hat eine Fortsetzung seiner deutschen schwarzhumorigen Serie "Achtsam Morden" mit Tom Schilling in der Hauptrolle angekündigt. Die dritte Staffel werde im Sommer gedreht, hieß es bei einem Event zu kommenden Highlights des Streamingdienstes. Die zweite Staffel ist dabei noch nicht einmal angelaufen. Deren Start wurde für den 28. Mai angekündigt.

Die erste Staffel, die Ende Oktober 2024 rauskam, war laut Netflix nicht nur in Deutschland ein Publikumshit. Die Serie nach der gleichnamigen Bestsellerreihe von Karsten Dusse erreichte in Dutzenden Ländern die Netflix-Wochen-Top-10.

In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei "sein inneres Kind"./gth/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News