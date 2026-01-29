Airbus rechnet mit Verdreifachung der indischen Flugzeugflotten in zehn Jahren

Hyderabad, 29. Jan (Reuters) - Airbus rechnet auf dem schnell wachsenden indischen Luftfahrtmarkt mit einem massiven Ausbau der Kapazitäten. Die Flotten der ⁠indischen Fluggesellschaften dürften ‍sich in den kommenden zehn Jahren auf 2250 Jets verdreifachen, teilte der weltgrößte Flugzeugbauer am Donnerstag mit. ‌Als Treiber sieht der europäische Konzern das robuste Wirtschaftswachstum, die wachsende Mittelschicht und die ‍steigende Zahl von Erstfliegern.

Indien ist nach den USA und China der drittgrößte Inlandsmarkt der Welt, dominiert von den Airlines IndiGo und Air India. Indische Fluggesellschaften gaben in den vergangenen Jahren einige der größten Bestellungen der Geschichte auf, um ihre ‍Flotten zu vergrößern und alte Jets mit ⁠hohem Treibstoffverbrauch zu ersetzen. Zudem boomte die Nachfrage nach Flugreisen nach der Corona-Pandemie.

Dennoch stehe der Sektor noch am Anfang, sagte Jürgen Westermeier, ‍Airbus-Chef für Indien und Südasien. Die Zahl der Flugreisen pro Kopf liege bei 0,13 und ⁠damit weit unter dem Niveau vergleichbarer Regionen. Das biete erhebliches Wachstumspotenzial. Rückenwind verspricht sich Westermeier zudem vom jüngsten Handelsabkommen zwischen Indien und der EU. "Einige Dienstleistungen in der ‍Luft- und Raumfahrt werden nun ‌von der Senkung der Zölle profitieren", sagte der Manager auf einer Luftfahrtmesse in Indien.

Der US-Rivale Boeing hatte bereits am Mittwoch eine ähnliche Prognose abgegeben und für Indien und Südasien einen Bedarf von fast 3300 neuen Flugzeugen in den nächsten 20 Jahren veranschlagt. Die vorherige Prognose des Unternehmens war von einer Nachfrage von 2835 Jets ausgegangen.

