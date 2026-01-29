AKTIE IM FOKUS: Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da

NEW YORK (dpa-AFX) - Big Tech hat am Donnerstag am New Yorker Aktienmarkt nach Quartalszahlen von Meta und Microsoft die Akzente gesetzt. Während Microsoft-Aktien einbrachen, hatten die Anleger von Meta Grund zum Jubeln. So sprangen die Titel des Social-Media-Konzerns im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Ende Oktober und gewannen zuletzt 7,8 Prozent auf gut 721 US-Dollar. Der US-Technologiesektor stand hingegen unter Druck, belastet auch von Microsoft.

Meta schraubt mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hoch. Unternehmenschef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Das Geld für den KI-Ausbau kommt weiterhin vor allem aus dem boomenden Geschäft mit Werbung auf Plattformen wie Facebook und Instagram. Meta übertraf im vergangenen Quartal mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten.

Das Werbegeschäft nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan von Goldman Sachs. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren. Sein Kursziel erhöhte Sheridan von 815 auf 835 US-Dollar. Brent Thill vom Analysehaus Jefferies ist mit seinem von 910 auf 1.000 US-Dollar angehobenen Kursziel noch optimistischer. Meta habe mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb er./ajx/bek/he