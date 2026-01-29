Aktien Frankfurt Eröffnung: SAP-Kurseinbruch zieht Dax ins Minus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor allem belastet von massiven Verlusten der schwergewichtigen SAP-Aktie hat der Dax am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Die US-Notenbanksitzung vom Vorabend ließ die Anleger hingegen kalt, da die Fed den Leitzins erwartungsgemäß unverändert ließ. Im Blick steht hier weiterhin die Unabhängigkeit der Fed, die sich der Angriffe von US-Präsident Donald Trump erwehren muss.

Der Dax knüpfte in den ersten Handelsminuten mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 24.625 Punkte an seine jüngste Konsolidierung an. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Donnerstagmorgen hingegen um 0,3 Prozent auf 31.745 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach oben./edh/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SAP
D
DAX (Kursindex)
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News