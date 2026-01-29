AKTIEN IM FOKUS: Auftragseingang treibt ABB auf Rekord - Siemens ziehen mit

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der starke Auftragseingang im Schlussquartal des vergangenen Jahres hat die Aktien von ABB am Donnerstag auf ein Rekordhoch getrieben. Dabei gewannen die Papiere des Schweizer Industriekonzerns bis zu neuneinhalb Prozent auf das Rekordhoch von 67,04 Franken.

Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von überwältigenden Auftragseingängen der Schweizer - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung. ABB hatte beim Auftragseingang zum ersten Mal in einem Quartal die 10-Milliarden-Dollar-Marke geknackt.

Die starke Nachfrage trieb auch die Aktien des deutschen Konkurrenten Siemens kräftig an. Mit etwa 3,5 Prozent Kursplus versuchten sie einen Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung vom Rekordhoch bei gut 263 Euro. Aktuell kosten sie wieder 258 Euro.

Branchenexpertin Daniela Costa von Goldman Sachs rechnet mit steigenden Markterwartungen, nachdem nicht nur die Ergebnisse für das vierte Quartal, sondern auch die Signale für das erste Quartal besser als gedacht ausgefallen seien.

Siemens selbst legt Mitte Februar Geschäftszahlen vor. Angesichts des gebrochenen Geschäftsjahres werden es die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals sein./ag/mis/zb