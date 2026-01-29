Laut Medienbericht
Amazon investiert womöglich bis zu 50 Milliarden Dollar in OpenAI
onvista · Uhr
Quelle: Sundry Photography/shutterstock.com
Der E-Commerce und Cloud-Gigant Amazon steht einem Medienbericht zufolge vor einem milliardenschweren Investment in OpenAI. Laut dem "Wall Street Journal" könnte Amazon in den kommenden Wochen bis zu 50 Milliarden US-Dollar in den Anbieter von ChatGPT stecken. Die Zeitung berief sich dabei auf Insider.
OpenAI verbraucht enorme Summen für die Entwicklung seiner KI-Dienste. Immer wieder gab es Spekulationen, dem Konzern könne das Geld ausgehen. Zugleich steht OpenAI im Mittelpunkt vieler Investitionen in den Boom, unter anderem von Nvidia, Oracle und AMD.
