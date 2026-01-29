Laut Medienbericht

Amazon investiert womöglich bis zu 50 Milliarden Dollar in OpenAI

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Sundry Photography/shutterstock.com

Der E-Commerce und Cloud-Gigant Amazon steht einem Medienbericht zufolge vor einem milliardenschweren Investment in OpenAI. Laut dem "Wall Street Journal" könnte Amazon in den kommenden Wochen bis zu 50 Milliarden US-Dollar in den Anbieter von ChatGPT stecken. Die Zeitung berief sich dabei auf Insider.

OpenAI verbraucht enorme Summen für die Entwicklung seiner KI-Dienste. Immer wieder gab es Spekulationen, dem Konzern könne das Geld ausgehen. Zugleich steht OpenAI im Mittelpunkt vieler Investitionen in den Boom, unter anderem von Nvidia, Oracle und AMD.

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Schwergewicht am Indexende
SAP-Aktie sackt zweistellig ab nach durchwachsenen Zahlen29. Jan. · dpa-AFX
SAP-Aktie sackt zweistellig ab nach durchwachsenen Zahlen
Holprige Abschlüsse belasten Aktie
SAP will Wachstum beschleunigen29. Jan. · dpa-AFX
SAP will Wachstum beschleunigen
Quartalszahlen Q4/2025
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klargestern, 22:11 Uhr · onvista
Microsoft-Kurs fällt nach Zahlen nachbörslich klar
Weitere Artikel