ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertheute, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?heute, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista