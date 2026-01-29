ANALYSE-FLASH: Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 320 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern, schrieb er am Donnerstag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Holprige Abschlüsse belasten Aktie
SAP will Wachstum beschleunigenheute, 08:23 Uhr · dpa-AFX
SAP will Wachstum beschleunigen
Aktienrückkauf
SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werdenheute, 06:25 Uhr · dpa-AFX
SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News