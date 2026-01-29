ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DWS Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News