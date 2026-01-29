ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,10 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,60 auf 11,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge der Pläne der EU zur Reduktion von Stahl-Importen hätten die europäischen Stahlwerte den Gesamtmarkt seit Oktober klar abgehängt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwochabend. Er geht weiter von einem Anstieg der Stahlpreise in der EU aus. Die Gewinnentwicklung dürfte im vierten Quartal 2025 den Tiefpunkt bis 2027 erreicht haben. 2026 setzt O'Kane gerade auf Edelstahlproduzenten gegenüber Karbonstahlherstellern. Sie versprächen deutlich mehr Gewinnwachstum und die Kurse seien noch hinterhergehinkt. Der Experte sprach daher für Aperam eine frische Empfehlung aus. Insgesamt hält er in der "Stahl-Renaissance" aber an seinen Favoriten ArcelorMittal und Voestalpine fest./ag/gl

