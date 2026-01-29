APA ots news: Drei: Starkes Internet jetzt 6 Monate gratis*.

Wien (APA-ots) - - 6 Monate gratis Grundentgelt bei Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150. - Top-Internetqualität für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser & Festnetz. - Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung. Im Mittelpunkt von Boost! stehen Standort-Optimierung via RouterAssistant App sowie kontinuierliche Qualitäts-Prüfung und proaktiver Service. Seit Einführung von Boost! im Herbst 2025 konnte Drei die Zufriedenheit seiner neuen Internetkund:innen laut marketmind Umfragen in allen Qualitätsparametern steigern. So stieg die Zufriedenheit mit dem Boost! Tarif auf über 90%, während die RouterAssistant App im AppStore die Top-Note 4,8 erzielte. Ab 29. Jänner 2026 bietet Drei den neuen Qualitätsstandard für Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150 6 Monate gratis* an. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für die optimale Standort-Positionierung inklusive laufende Optimierung und priorisierter Service. Mehr auf www.drei.at/boost Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick: - Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz. - Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor- & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed- Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung. - Qualitätssicherung: Starkes Boost! Internet mit proaktivem Support: Smarte Diagnosetools analysieren die Verbindung laufend und zeigen bei Bedarf Verbesserungspotential auf. - Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz- Router oder einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz drinnen oder draußen. - Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive automatischer Fehlererkennung für eine schnelle Lösung. Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift die beste Technologie. Seit Ende 2025 versorgt Drei rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 1,4 Mio aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse. Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf drei.at/mix *Aktion 6 Monate gratis Grundentgelt und gratis Router: Bei Neuanmeldung ab dem Tarif Home Boost! 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 5G regional verfügbar. Für Glasfasertarife ist ein kompatibler Glasfaseranschluss beim Kunden notwendig. Details: drei.at/boost Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Telefon: 066066033701 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0083 2026-01-29/11:18