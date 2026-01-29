APA ots news: Drei: Starkes Internet jetzt 6 Monate gratis*.

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - - 6 Monate gratis Grundentgelt bei Internet für Zuhause  
ab dem Tarif 
Home Boost! 150. 

- Top-Internetqualität für alle Technologien: Mobilfunk, Glasfaser & 
Festnetz. 

- Inklusive Top-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung. 

Im Mittelpunkt von Boost! stehen Standort-Optimierung via 
RouterAssistant App sowie kontinuierliche Qualitäts-Prüfung und 
proaktiver Service. 
Seit Einführung von Boost! im Herbst 2025 konnte Drei die 
Zufriedenheit seiner neuen Internetkund:innen laut marketmind 
Umfragen in allen Qualitätsparametern steigern. So stieg die 
Zufriedenheit mit dem Boost! Tarif auf über 90%, während die 
RouterAssistant App im AppStore die Top-Note 4,8 erzielte. 

Ab 29. Jänner 2026 bietet Drei den neuen Qualitätsstandard für 
Internet für Zuhause ab dem Tarif Home Boost! 150 6 Monate gratis* 
an. Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für die optimale 
Standort-Positionierung inklusive laufende Optimierung und 
priorisierter Service. Mehr auf www.drei.at/boost 

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick: 

- Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je 
nach Adresse die beste Technologie - 5G, Glasfaser oder Festnetz. 

- Leistung : Bei 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den 
inkludierten Indoor- & Outdoor-Router sicher: Die RouterAssistant App 
findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale 
Internetqualität in jeder Wohnsituation. 
Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche 
weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed- 
Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung. 

- Qualitätssicherung: Starkes Boost! Internet mit proaktivem Support: 
Smarte Diagnosetools analysieren die Verbindung laufend und zeigen 
bei Bedarf Verbesserungspotential auf. 

- Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-/Festnetz- 
Router oder einen wetterfesten 5G-Router für den flexiblen Einsatz 
drinnen oder draußen. 

- Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive 
automatischer Fehlererkennung für eine schnelle Lösung. 

Zwtl.: Das Beste aus beiden Welten 

Mit den Home Boost! Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift 
die beste Technologie. Seit Ende 2025 versorgt Drei rund 95 % aller 
Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs 
modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken 
Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 1,4 Mio 
aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf 
www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage 
den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse. 

Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen 

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem 
Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen 
Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser 
Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - 
unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. 
Mehr Infos auf drei.at/mix 

*Aktion 6 Monate gratis Grundentgelt und gratis Router: Bei 
Neuanmeldung ab dem Tarif Home Boost! 150 mit 24 Monaten 
Mindestvertragsdauer. 5G regional verfügbar. Für Glasfasertarife ist 
ein kompatibler Glasfaseranschluss beim Kunden notwendig. Details: 
drei.at/boost 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0083    2026-01-29/11:18
