APA ots news: Nationalbank: Anstieg der Wohnimmobilienpreise bleibt unter...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Nationalbank: Anstieg der Wohnimmobilienpreise bleibt unter der Inflation

OeNB veröffentlicht aktuelle Daten des  
Wohnimmobilienpreisindex 

Wien (APA-ots) - Die aktuellen Daten zur Entwicklung der  
Wohnimmobilienpreise in 
Österreich zeigen für das Jahr 2025 einen moderaten Anstieg. Die 
Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser stiegen vor dem 
Hintergrund gesunkener Zinsen und gestiegener Löhne um 2,1 % ( 
nominell). Inflationsbereinigt sind die Immobilienpreise angesichts 
der durch Statistik Austria veröffentlichten Inflationsrate von 3,8 % 
somit 2025 ein weiteres Mal gesunken. 

"Der OeNB-Wohnimmobilienpreisindex zeigt, dass sich der Markt 
nach der Zinswende schrittweise stabilisiert. Nominal steigen die 
Preise wieder moderat, inflationsbereinigt sind Immobilien jedoch 
vergleichsweise günstiger als vor einigen Jahren. Daraus kann eine 
leicht verbesserte Leistbarkeit von Wohnimmobilien gegenüber 2022 Q3 
abgeleitet werden. Es werden nun wieder so viele Wohnimmobilien 
verkauft wie im langjährigen Durchschnitt. Gleichzeitig sehen wir 
deutliche Unterschiede zwischen Neubau und Bestand sowie zwischen 
Wien und dem Rest Österreichs. Für die Finanzstabilität bleibt 
entscheidend, dass diese Entwicklung maßvoll verläuft und die Vergabe 
von Wohnimmobilienkrediten weiterhin verantwortungsvoll erfolgt.", so 
OeNB-Gouverneur Martin Kocher. 

Betrachtet man die Entwicklung in den Bundesländern, fällt auf, 
dass in Wien die Preise stärker gestiegen sind als im Rest 
Österreichs: Die Immobilienpreise für Eigentumswohnungen und 
Einfamilienhäuser nahmen in Wien um 2,9 % zu, und damit um 1,3 
Prozentpunkte mehr als in Österreich ohne Wien (1,6 %). Längerfristig 
betrachtet sind die Wohnimmobilienpreise in Österreich seit Beginn 
der Leitzinserhöhung durch den EZB-Rat im dritten Quartal 2022 um 3,3 
% gesunken. 

Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen reagierten sensitiver 
auf Zinsänderungen als Preise für neue 

Bei typischen langfristigen Veranlagungen - wie etwa fix 
verzinste Anleihen oder Immobilien - reagieren die Preise für 
gewöhnlich auf Zinsveränderungen. Jedoch zeigen sich auffällige 
Unterschiede in den Preisentwicklungen für neue und gebrauchte 
Eigentumswohnungen rund um die letzte Zinswende der EZB. In der 
Niedrigzinsphase vor der ersten Anhebung der Leitzinsen am 27. Juli 
2022 konnte man sowohl bei neuen als auch bei gebrauchten 
Eigentumswohnungen einen starken Preisanstieg beobachten. Die erste 
Anhebung der Leitzinsen markiert auch den Wendepunkt der 
Preisentwicklung: Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen gingen 
zwischen dem 3. Quartal 2022 und dem zweiten Quartal 2024 stark 
zurück (-9,4 % in Wien, -6,5 % im Rest Österreichs). Preise für neue 
Eigentumswohnungen reagierten in dieser Phase jedoch kaum bzw. sogar 
mit einem leichten Anstieg. Seit der ersten Leitzinssenkung am 12. 
Juni 2024 sind die Preise für neue und auch für gebrauchte 
Eigentumswohnungen wieder gestiegen, wobei der Anstieg bei neuen 
Wohnungen etwas deutlicher ausfiel. 

Neue Eigentumswohnungen zeigen eine geringe Preisflexibilität 
nach unten, das bedeutet Preise sinken kaum. Die Preissetzung 
orientiert sich an den in der Vergangenheit hohen Kosten für 
Grundstücke, Bau und Finanzierung sowie an den Gewinnerwartungen. Der 
Unterschied in der Preisflexibilität spiegelt sich in den 
Transaktionen, also der Anzahl der Verkäufe, wider. Während im Neubau 
die Transaktionen pro Quartal seit der Leitzinserhöhung am 27. Juli 
2022 um 61 % sanken, gingen sie im gebrauchten Segment nur um 26 % 
zurück (Q3 2022 - Q2 2024 vs. Q3 2020 - Q2 2022, Quelle: Statistik 
Austria). 

Seit der ersten Leitzinssenkung am 12. Juni 2024 sind Preise und 
Transaktionen wieder angestiegen. Sie befinden sich bei den neuen 
Wohnungen mit aktuell rund 2.500 Transaktionen noch deutlich unter 
dem langjährigen Durchschnitt (seit 2015) von rund 3.100 
Transaktionen pro Quartal; bei den gebrauchten liegen sie mit 10.700 
Transaktionen geringfügig über dem langjährigen Durchschnitt von rund 
10.500 Transaktionen pro Quartal (Quelle: Statistik Austria). 

Die zugehörigen Tabellen und Grafiken finden sich auf der OeNB- 
Website . 

Weitere Infos finden sich im aktuellen OeNB-Immobilien-Dashboard 
. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0028    2026-01-29/09:01
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News