Arbeitsagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften lässt zu Jahresbeginn nach

Berlin, 29. Jan (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat zu Jahresbeginn nachgelassen.

Der Stellenindex der Bundesagentur ⁠für Arbeit (BA-X) ‍sank im Januar um einen auf 100 Punkte, wie die Behörde am ‌Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Damit liegt der saisonbereinigte Indikator für die ‍Arbeitskräftenachfrage fünf Punkte unter dem Wert des Vorjahresmonats. Das Barometer für die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen pendelte sich damit auf dem Durchschnittsniveau des Jahres 2015 ein.

Der Bestand an gemeldeten ‍Arbeitsstellen war im Vergleich zum ⁠Vorjahresmonat in den meisten Wirtschaftszweigen rückläufig. Besonders deutliche prozentuale Rückgänge gab es demnach bei Information ‍und Kommunikation, im Gastgewerbe sowie bei Verkehr und Logistik. Absolut betrachtet waren ⁠die größten Einbußen in der Zeitarbeit und im Handel zu verzeichnen. Eine Entwicklung gegen den Trend zeigten hingegen der öffentliche ‍Bereich, das Bank- ‌und Versicherungsgewerbe sowie das Baugewerbe, wo die Zahl der Stellen über dem Vorjahresniveau lag.

Die BA legt am Freitag in Nürnberg die Arbeitsmarktbilanz für Januar vor. Erwartet wird ein jahreszeitbedingter Anstieg der Arbeitslosenzahl auf über drei Millionen.

