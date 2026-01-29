Aktien springen hoch

China kippt Schuldenbremse für Immobilienbranche

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: crystal51/Shutterstock.com

Hongkong, 29. Jan (Reuters) - China hat einem Medienbericht zufolge eine zentrale Regel zur Schuldenbegrenzung von Immobilienentwicklern gekippt, die als ein Auslöser der schweren Krise der Branche gilt. Die ⁠Nachricht sorgte am ‍Donnerstag für eine Kursrally bei den Aktien der kriselnden Immbobilenkonzerne. Die Papiere von China Aoyuan schossen um ein Drittel in die Höhe, die ‌von Logan Group legten um mehr als 20 Prozent zu. Einer dem Wohnungsbauministerium unterstehenden Fachzeitung zufolge müssen Entwickler keine ‍monatlichen Daten mehr zu den entsprechenden Kennzahlen vorlegen. Das Ministerium äußerte sich zunächst nicht dazu.

Mit der Regelung der "Drei Roten Linien" hatte die Regierung 2020 die Kreditaufnahme der Branche an strenge Kennzahlen geknüpft, um die ausufernde Verschuldung einzudämmen. So darf der Verschuldungsgrad höchstens 70 Prozent der Vermögenswerte ausmachen und der Verschuldungsgrad 100 ‍Prozent des Eigenkapitals nicht überschreiten, während kurzfristige Verbindlichkeiten vollständig ⁠durch liquide Mittel gedeckt sein müssen.

Dies löste jedoch ab Mitte 2021 eine schwere Liquiditätskrise aus, in deren Folge zahlreiche Konzerne der Branche ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. So ‍befindet sich der einst größte chinesische Immobilienentwickler China Evergrande inzwischen in der Abwicklung, während andere Branchengrößen wie Country Garden oder ⁠China Vanke ums Überleben kämpfen. Die Krise am Immobilienmarkt belastet die gesamte chinesische Wirtschaft schwer und hat das Vertrauen von Käufern und Investoren erschüttert.

Experten dämpften jedoch die Hoffnung auf eine schnelle Erholung. "Die Regeln erfüllten angesichts der ‍Veränderungen in der Branche nicht mehr ‌ihren Zweck", sagte Liu Shui von der Analysefirma China Index Holdings. Die Entwickler hätten sich "vom schuldengetriebenen Expansionsmodell verabschiedet und konzentrieren sich stattdessen auf eine qualitativ hochwertige Entwicklung". Er warnte jedoch, dass die Abschaffung der bisherigen Regeln die Finanzierungsprobleme der Branche nicht lösen dürfte. "Da sich der Immobilienmarkt immer noch in einer tiefen Anpassungsphase befindet und die Finanzinstitute risikoscheu bleiben, sind wesentliche Änderungen bei den Finanzierungsbedingungen kurzfristig unwahrscheinlich", sagte Liu. Die Regierung hat bereits eine Reihe von Stützungsmaßnahmen ergriffen, konnte den Preisverfall bei ⁠neuen Häusern bislang aber bislang nicht stoppen.

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetallrally
Goldpreis klettert über Marke von 5.500 Dollarheute, 07:17 Uhr · dpa-AFX
Goldpreis klettert über Marke von 5.500 Dollar
US-Präsident treibt Rally an
Goldpreis erreicht nach Aussagen Trumps weiteres Rekordhoch27. Jan. · dpa-AFX
Gold- und Silberbarren.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News