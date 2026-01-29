China kippt Schuldenbremse für Immobilienbranche

Hongkong, 29. Jan (Reuters) - China hat einem Medienbericht zufolge eine zentrale Regel zur Schuldenbegrenzung von Immobilienentwicklern gekippt, die als ein Auslöser der schweren Krise der Branche gilt. Die ⁠Nachricht sorgte am ‍Donnerstag für eine Kursrally bei den Aktien der kriselnden Immbobilenkonzerne. Die Papiere von China Aoyuan schossen um ein Drittel in die Höhe, die ‌von Logan Group legten um mehr als 20 Prozent zu. Einer dem Wohnungsbauministerium unterstehenden Fachzeitung zufolge müssen Entwickler keine ‍monatlichen Daten mehr zu den entsprechenden Kennzahlen vorlegen. Das Ministerium äußerte sich zunächst nicht dazu.

Mit der Regelung der "Drei Roten Linien" hatte die Regierung 2020 die Kreditaufnahme der Branche an strenge Kennzahlen geknüpft, um die ausufernde Verschuldung einzudämmen. So darf der Verschuldungsgrad höchstens 70 Prozent der Vermögenswerte ausmachen und der Verschuldungsgrad 100 ‍Prozent des Eigenkapitals nicht überschreiten, während kurzfristige Verbindlichkeiten vollständig ⁠durch liquide Mittel gedeckt sein müssen.

Dies löste jedoch ab Mitte 2021 eine schwere Liquiditätskrise aus, in deren Folge zahlreiche Konzerne der Branche ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. So ‍befindet sich der einst größte chinesische Immobilienentwickler China Evergrande inzwischen in der Abwicklung, während andere Branchengrößen wie Country Garden oder ⁠China Vanke ums Überleben kämpfen. Die Krise am Immobilienmarkt belastet die gesamte chinesische Wirtschaft schwer und hat das Vertrauen von Käufern und Investoren erschüttert.

Experten dämpften jedoch die Hoffnung auf eine schnelle Erholung. "Die Regeln erfüllten angesichts der ‍Veränderungen in der Branche nicht mehr ‌ihren Zweck", sagte Liu Shui von der Analysefirma China Index Holdings. Die Entwickler hätten sich "vom schuldengetriebenen Expansionsmodell verabschiedet und konzentrieren sich stattdessen auf eine qualitativ hochwertige Entwicklung". Er warnte jedoch, dass die Abschaffung der bisherigen Regeln die Finanzierungsprobleme der Branche nicht lösen dürfte. "Da sich der Immobilienmarkt immer noch in einer tiefen Anpassungsphase befindet und die Finanzinstitute risikoscheu bleiben, sind wesentliche Änderungen bei den Finanzierungsbedingungen kurzfristig unwahrscheinlich", sagte Liu. Die Regierung hat bereits eine Reihe von Stützungsmaßnahmen ergriffen, konnte den Preisverfall bei ⁠neuen Häusern bislang aber bislang nicht stoppen.