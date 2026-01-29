Bundesregierung will Teile der Sozialstaatsreform bereits 2026 umsetzten

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die Bundesregierung plant, in diesem Jahr die ersten Vorschläge der Sozialstaatskommission umzusetzen. Die schwarz-rote Koalition habe ⁠verabredet, einzelne ‍Teile schnell anzupacken, sagte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz am Mittwochabend in Berlin. In diesem Jahr könne ‌etwa die Frage der Hinzuverdienstgrenzen umgesetzt werden, nannte er als Beispiel. "2026 wird das ‍Jahr (...) des Anpackens und nicht das des Abwartens", sagte auch Arbeitsministerin Bärbel Bas, unter deren Leitung die Vorschläge zur Sozialstaatsreform erarbeitet worden waren.

"Wir haben uns fest vereinbart, dass wir den ambitionierten Zeitplan gemeinsam gestalten wollen", fügte die ‍SPD-Co-Vorsitzende hinzu. Dazu müssten alle staatlichen ⁠Ebenen mitwirken. Der gesamte Verwaltungsumbau, der mit dem Bund, den Ländern und den Gemeinden abgesprochen werden müsse, lasse sich aber nicht ‍in einem einzigen Jahr umsetzen, schränkte Merz ein. Dabei müsse man bis Ende 2027 zu ⁠Ergebnissen kommen.

Merz verteidigte die von Bas vorgelegten Vorschläge zur Sozialstaatsreform, die er "beeindruckend" nannte. "Das Ergebnis ist für mich besser, als ich es erwartet habe", sagte der CDU-Vorsitzende. ‍Er wies Kritik zurück. "Diese ‌Kommission hatte nicht den Auftrag, die Einschränkung oder Begrenzung von Sozialleistungen vorzuschlagen." Im Übrigen zeige das Ergebnis, dass die von der Regierung eingesetzten Kommissionen nicht der Versuch seien, politischen Entscheidungen aus dem Wege zu gehen, sondern sie im Gegenteil vorzubereiten. "Ich gehe davon aus, dass auch die weiteren Kommissionen genau diesen Auftrag erfüllen können."

