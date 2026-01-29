Dax Chartanalyse 29.01.2026

Dax erreicht Kursziel auf der Unterseite - kommen die Käufer zurück?

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand: 25.000, 24.900
Dax-Unterstützung: 24.400, 24.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax vom vergangenen Dienstag ("Leitindex bleibt unter 25.000 Punkten – Risiken dominieren") lautete wie folgt:

“Das heutige Tageshoch im Bereich der 25.000er-Marke und des kurzfristig relevanten Abwärtstrends im Xetra-Dax stellt in den kommenden Stunden die entscheidende Hürde dar. So lange es nicht gelingt, diese Zone zu überwinden, muss jederzeit mit fallenden Kursen in Richtung 24.600 Punkte gerechnet werden. Die Abwärtsrisiken im Dax bleiben daher vorerst weiter dominant.“

Die 25.000er Marke wurde seit dem Dienstag nicht nennenswert attackiert, nach einer zwischenzeitlichen kleinen Schwächephase gestern konnte sich der Index im Handelsverlauf wieder erholen. Heute sehen wir dann die avisierte Abwärtsbewegung und der Index gibt bis auf 24.600 Punkte nach.

Dax-Ausblick: 

Mit der heutigen Bewegung wurde die Aufwärtskurslücke vom 21. Januar erwartungsgemäß wieder geschlossen. Hier und jetzt im Bereich um 24.550/600 Punkte müssen die Käufer nun wieder Farbe bekennen, ansonsten müsste ein Unterschreiten der 24.400er Marke eingeplant werden.

Neue Kaufsignale entstehen jedoch erst oberhalb von 24.900 Punkten, bis dahin dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
