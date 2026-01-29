Dax fällt zur Eröffnung - Iran & Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag zur Eröffnung auf Tauchstation gegangen. Der deutsche Leitindex verlor in den ⁠ersten Minuten ‍0,9 Prozent auf 24.588 Zähler. Für Nervosität sorgten die US-Androhung eines möglichen Militärschlags gegen den Iran. ‌Die rhetorische Eskalation von US-Präsident Donald Trump im Atomstreit mit dem Iran lasse das ‍geopolitische Risiko für den Dax massiv ansteigen, sagte Frank Sohlleder von ActivTrades. "Eine militärische Intervention könnte die mühsam aufgebaute Stabilität im Handumdrehen zerstören und die Märkte auf eine weltweite Tauchfahrt schicken."

Zurückhaltend stimmten die Anleger auch zum Teil enttäuschende ‍Bilanzen. Bei SAP schwächte sich das ⁠Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte im abgelaufenen Quartal erneut ab. Die Aktien fielen in der Spitze um 12,3 Prozent. Auf der ‍Verliererseite fanden sich auch die Titel der Deutschen Bank wieder. Sie gaben trotz eines Gewinnsprungs ⁠1,7 Prozent nach. Unter dem Strich und nach Minderheiten blieb den Aktionären im vergangenen Jahr ein Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro, mehr als doppelt so ‍viel wie die 2,7 ‌Milliarden Euro aus dem Vorjahr. Die Bilanz wurde allerdings von neuen Geldwäsche-Ermittlungen gegen das Bankhaus überschattet.

Knapp drei Prozent ins Plus arbeiteten sich Siemens-Papiere vor, nachdem Rivale ABB im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Ergebnis eingefahren hatte. Die Aktien von ABB kletterten an der Schweizer Börse um mehr als acht Prozent in die Höhe.

