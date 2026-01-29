DAX® - „mind the gap”: Kurslücken als Taktgeber

Der DAX® bewegt sich weiterhin zwischen den beiden angeführten Kurslücken. Dabei liefen die deutschen Standardwerte gestern sogar in das untere Gap hinein, womit erneut die Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten erfolgreich zurückgetestet wurde. Auf der Oberseite dient weiterhin die Begrenzung des „Hammers“ auf Wochenbasis zusammen mit der zweiten Kurslücke bei 25.071/25.199 Punkten als Schlüsselzone. Gelingt der Sprung über diese Hürden, winkt dem DAX® ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten. Per Saldo ist der DAX® aber weiterhin zwischen den beiden mehrfach beschriebenen Gaps gefangen. Neue Impulse kommen möglicherweise aus den USA. Dort hat der S&P 500® gestern ein neues Allzeithoch erreicht und erstmals in der Geschichte – zumindest temporär – die Marke von 7.000 Punkten überwunden. Einen wichtigen Ausbruch auf der Oberseite schaffte auch der Nasdaq-100® ( siehe Analyse hier ). Im Gegensatz dazu ist die Börsenstimmung in den USA eher ein Hemmschuh. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) fällt der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern mit 44,4 % unverändert hoch aus.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

