Der Dax hat am Donnerstag einen deutlichen Verlust eingefahren. Mit minus 2,0 Prozent ging es an nur einem Handelstag so stark bergab wie zuletzt Anfang September 2025. Auch die Edelmetalle Gold und Silber rutschten nach zuletzt kräftigen Zugewinnen erheblich ab.

Der Dax schloss letztlich 2,07 Prozent niedriger bei 24.309 Punkten. In der zweiten Reihe rutschte der MDax ebenfalls ab, allerdings weniger stark. Er verlor 1,29 Prozent auf 31.233 Zähler. Der Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,7 Prozent.

"Insbesondere der Iran-Konflikt schwebt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger und belastet die Risikobereitschaft. Zusätzlich sorgt die unklare Gemengelage rund um den Konflikt um Grönland für Verunsicherung. Solange belastbare Signale zur geopolitischen Entwicklung ausbleiben, dürfte die Vorsicht an den Aktienmärkten anhalten", kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Die US-Notenbanksitzung vom Vorabend ließ die Anleger hingegen kalt, da die Fed den Leitzins erwartungsgemäß unverändert gelassen hatte. Im Blick steht hier weiterhin die Unabhängigkeit der Fed, die sich der Angriffe von US-Präsident Donald Trump erwehren muss.

Zusätzliche Belastung brachten maue Zahlen beim Dax-Schwergewicht SAP, aber auch durchmischte Ergebnisse bei US-Tech-Riesen wie Microsoft. Die Märkte stellen die milliardenschweren KI-Investitionen zunehmend in Frage. Mit einem Verlust von elf Prozent zum Handelsschluss in Frankfurt droht der Microsoft-Aktie der größte Tagesverlust seit 2020.

Dax-Schwergewicht SAP fällt ans Indexende

Europas größter Softwarehersteller SAP kann seine Anleger mit einer angepeilten Beschleunigung des Umsatzwachstums nicht über die Enttäuschung um die aktuelle Lage hinwegtrösten. Ende 2025 konnten die Walldorfer nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft. 2026 dürfte das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Investoren bei Laune zu halten, steckt das Unternehmen die kommenden zwei Jahre bis zu zehn Milliarden Euro in Aktienrückkäufe.

Das SAP-Papier rutschte im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren ab und verlor 16,2 Prozent. Einen größeren Tagesverlust gab es zuletzt im Oktober 2020, als der Software-Entwickler wegen der Corona-Pandemie die Geschäftsziele drastisch zusammenstreichen musste. Seit dem Rekordhoch vor knapp einem Jahr summiert sich das Kursminus damit auf mehr als 40 Prozent.

Die Deutsche Bank verzeichnete 2025 ein Vorsteuerergebnis von 9,7 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Damit erreichte das Geldhaus nicht nur sein Renditeziel, sondern übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Anteilseigner können sich nun auf eine Dividende von einem Euro freuen, rund anderthalbmal so viel wie im Vorjahr. Zudem stellte das Institut weitere Aktienrückkäufe in Aussicht.

Getrübt wird der Geschäftserfolg aber durch die erneuten Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche, die am Tag vor der Bilanzvorlage bekannt wurden. Die Aktie büßte 1,6 Prozent ein, nachdem sie am Mittwoch bereits um rund zwei Prozent gefallen war.

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS übertraf 2025 ihre Ziele und legte die Latte für die kommenden Jahre höher. Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten. Die DWS-Anteilsscheine erklommen ein Rekordhoch bei 63,20 Euro und verteuerten sich um 9,6 Prozent.

Der Softwarehersteller Nemetschek steigerte 2025 den Erlös um knapp ein Fünftel und knackte damit erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Umsatz und Profitabilität lagen den Angaben zufolge im Rahmen der Prognose des Unternehmens sowie der Analystenschätzungen. Nach deutlichen Anfangsgewinnen bröckelten die Nemetschek-Titel aber merklich ab und verloren 3,7 Prozent.

Die Aktien von Siemens gewannen 1,8 Prozent und nähern sich damit ihrem Rekordhoch von Mitte Januar. Marktbeobachter verwiesen als Begründung auf den starken Auftragseingang des Konkurrenten ABB, der positive Rückschlüsse auf die Orderlage des deutschen Technologiekonzerns zulasse.

Die Titel von Flatexdegiro setzten ihren jüngsten Rekordkurs fort und legten um drei Prozent zu. Mit einem Plus von mehr als zwölf Prozent in dem noch jungen Jahr 2026 gehören die Papiere des Online-Brokers zu den attraktivsten Werten im MDax.

Euro schwächer, Gold und Silber brechen ein

Nach starken Vortagen gab auch der Euro am Donnerstag nach. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1930 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,20 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1968 (Mittwoch: 1,1974) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8355 (0,8351) Euro. Am Dienstag hatte der Euro noch mit 1,2081 Dollar den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 erreicht.

Der Euro wurde durch die hohe Verunsicherung an den Märkten belastet. So gaben auch die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach. US-Außenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. "Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region", sagte Rubio während einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit). Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte unterdessen US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.

Die Edelmetalle Gold und Silber drehten nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls ins Minus und zollten der jüngsten Rekordrally Tribut. Je Feinunze (31,1 Gramm) verbilligte sich Gold um über vier Prozent auf 5.275 US-Dollar. Noch in der Nacht hatte der Preis mit 5.598 Dollar eine neue Bestmarke aufgestellt. In Euro gerechnet ging es bei Gold rund vier Prozent bergab.

Silber verlor je Feinunze 4,2 Prozent auf 112 US-Dollar. Hier hatte der Kurs jüngst bei über 121 Dollar ein Rekordhoch markiert. Silber stieg im noch jungen Börsenjahr erheblich schneller als Gold und verteuerte sich seit Jahresbeginn um über 50 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt das Plus gar 264 Prozent. Beide Edelmetalle profitieren als "sichere Häfen" von der geopolitischen Unsicherheit sowie dem schwächelnden US-Dollar. Allerdings wuchs angesichts der immer steileren Aufwärtsbewegungen bei Silber zuletzt die Sorge vor Rücksetzern.

(mit Material von dpa-AFX)