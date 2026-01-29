Dax startet leicht schwächer in den Handel - keine Impulse von der Fed

Nach zwei schwächeren Tagen dürfte der Dax am Donnerstag zunächst erneut etwas nachgeben. Die Anleger in Europa lassen sich wohl nicht von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.803 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise auf fast 24.707 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder gefangen. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint dennoch zunächst in weiter Ferne.

USA: Fed bewegt kaum

Vor Quartalszahlen großer Technologiekonzerne haben sich am Mittwoch die New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen im Tech-Sektor und einer verhaltenen Entwicklung bei Standardwerten aus dem Handel verabschiedet. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed beließ den Leitzins wie erwartet unverändert.

Der marktbreite S&P 500, der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Punkten hinter sich gelassen hatte, kam letztlich wieder etwas zurück und schloss mit minus 0,01 Prozent auf 6.978,03 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle mit plus 0,02 Prozent auf 49.015,60 Zähler. Der anfangs noch in Richtung Rekordhoch steigende technologielastige Nasdaq 100 verringerte seinen Gewinn auf 0,32 Prozent beim Stand von 26.022,79 Punkten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.015 + 0,02 Prozent &P 500 6.978 - 0,01 Prozent Nasdaq 23.858 + 0,17 Prozent

Asien: Gewinne in Japan und China

Die Börsen in Japan und China haben am Donnerstag mit etwas Rückenwind von US-Techwerten zugelegt. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stiegen jeweils um rund ein halbes Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende knapp ein halbes Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.375 - 1,60 Prozent Hang Seng 27.826 - 0,20 Prozent CSI 300 4.750 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,71 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,85 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 69,30 USD + 0,29 USD WTI 64,11 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 38,50 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 28 (26,50) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 31,40 (27,90) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 11,10 (7,60) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX