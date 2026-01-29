Deutsche Bank: Staatsanwaltschaft untersucht Transaktionen von 2013 bis 2018

Düsseldorf, 29. Jan (Reuters) - Die Staatsanwaltschaft untersucht bei ihren Ermittlungen gegen die ⁠Deutsche ‍Bank unter dem Verdacht der Geldwäsche nach Angaben von ‌Vorstandschef Christian Sewing Transaktionen aus den Jahren 2013 ‍bis 2018. "Ausgangspunkt ist eine vorgeblich zu spät abgegebene Geldwäscheverdachtsanzeige", sagte Sewing am Donnerstag in Frankfurt. Auf dieser Basis prüfe "die Staatsanwaltschaft, ‍ob es Anhaltspunkte für ⁠mögliche Geldwäsche gibt". "Selbstverständlich arbeiten wir vollumfänglich mit den Behörden zusammen", versicherte ‍Sewing. Weiter wolle er sich nicht zu dem Thema ⁠äußern. Sewing führt die Bank seit April 2018, davor war er seit 2015 Mitglied des ‍Vorstands ‌gewesen.

Büros der Deutschen Bank waren am Mittwoch von Fahndern des Bundeskriminalamts unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht worden.

