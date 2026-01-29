Deutsche Bank verbucht Gewinnsprung - Aber Razzia belastet

Düsseldorf, 29. Jan (Reuters) - Licht und Schatten liegen für die Deutsche Bank derzeit nah beieinander: Nur einen Tag nach einer Razzia des Bundeskriminalamts hat das Geldhaus einen Gewinnsprung vermeldet.

Unter dem Strich und nach Minderheiten blieb den Aktionären im vergangenen Jahr ein Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie die 2,7 Milliarden Euro aus dem ⁠von Kosten für Gerichtsverfahren belasteten Vorjahr, wie ‍Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Die Summe lag auch über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 5,94 Milliarden Euro gerechnet hatten. Vor Steuern erreichte das Plus sogar einen Rekordwert von 9,7 Milliarden Euro. Damit schloss die Deutsche Bank das sechste Jahr in Folge mit einem Gewinn ‌ab. Ihr Chef Christian Sewing sieht das Institut damit auf dem Weg zum europäischen Champion. Es sei ein Anker der Stabilität in bewegten Zeiten und damit auch eine Alternative für Kunden zu den US-Großbanken.

Aktien des Geldhauses verloren trotzdem ‍an Boden, sie notierten gegen Mittag mit einem Minus von 1,6 Prozent bei 32,31 Euro. Ein Händler führte die Kursreaktion auf Gewinnmitnahmen zurück. Citi-Analysten sprachen von soliden Zahlen, die aber qualitativ gemischt ausgefallen seien.

"VORGEBLICH ZU SPÄT ABGEGEBENE GELDWÄSCHEVERDACHTSANZEIGE"

"Wir haben nicht nur unsere ambitionierten Ziele erreicht - wir haben Maßstäbe gesetzt", schrieb Deutsche-Bank-Chef Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter. Die Bilanz wird allerdings von neuen Geldwäscheermittlungen gegen das Bankhaus überschattet. Diese betreffen Sewing zufolge die Jahre 2013 bis 2018. 2018 rückte Sewing auf den Spitzenposten bei der Bank. Auslöser der Ermittlungen sei "eine vorgeblich zu spät abgegebene Geldwäscheverdachtsanzeige", fügte Sewing hinzu. Beamte des Bundeskriminalamts hatten am Donnerstag Büros der Bank in Frankfurt und Berlin ‍durchsucht. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren die Durchsuchungen auch am Donnerstag noch nicht formell beendet.

Das Geldhaus war ⁠in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Vorwurf der Geldwäsche konfrontiert worden. Die Finanzaufsicht BaFin hatte dem Institut sogar Prüfer ins Haus geschickt. "Wir wissen, wo wir hin wollen, und von diesem Weg werden wir uns nicht abbringen lassen", schrieb Sewing. "Daran ändert auch die gestrige Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt nichts."

DIVIDENDE AUF EINEN EURO ERHÖHT

In das Jahr 2026 sei die Bank gut gestartet, ‍sagte der scheidende Finanzchef James von Moltke, auf den bald Raja Akram folgen soll. Die Erträge legten im vergangenen Jahr - wie von Analysten erwartet - auf 32 (Vorjahr: 30) Milliarden Euro zu. Im laufenden Jahr sollen sie nun rund 33 Milliarden Euro erreichen, die Bank ⁠will dabei auch profitabler arbeiten. Davon profitieren auch die Aktionäre: Sie sollen für 2025 eine Dividende von einem Euro je Aktie erhalten, nach 68 Cent je Aktie im Jahr zuvor. Zudem hat die Bank die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für Aktienrückkäufe im Volumen von einer Milliarde Euro erhalten. Ein weiteres solches Programm könnte in der zweiten Jahreshälfte folgen, machte der Vorstand deutlich.

Die Deutsche Bank will sich aber nicht auf diesen Kennzahlen ausruhen, schließlich hat Sewing das ‍langfristige Ziel ausgegeben, europäischer Champion zu werden. Im November hatte er angekündigt, die Erträge bis ‌2028 auf rund 37 Milliarden Euro steigern zu wollen, die Eigenkapitalrendite nach Steuern soll auf mehr als 13 Prozent klettern. Die Aufwand-Ertrag-Relation soll bis 2028 unter 60 Prozent sinken. Im vergangenen Jahr rangierte die Deutsche Bank hier bei 64 Prozent. Zum Vergleich: Die kleinere Commerzbank peilt für 2025 eine Aufwand-Ertragsquote von rund 57 Prozent an. Europäische Großbanken schneiden im Durchschnitt deutlich besser ab als die beiden deutschen Institute - bei der Konkurrenz lag die Quote nach EBA-Daten zuletzt im Mittel bei 53 Prozent. Die Deutsche Bank habe "eine starke Ausgangsbasis, um auch unsere künftigen Ziele weiterhin konsequent zu verfolgen", sagte von Moltke.

Im vergangenen Jahr verzeichneten alle vier Geschäftsbereiche der Deutschen Bank im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Gewinnwachstum. Die Investmentbank konnte den Vorsteuergewinn dabei um 20 Prozent auf vier Milliarden Euro steigern, in der Privatkundenbank legte er sogar um 95 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zu. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft verringerte sich zudem insgesamt um sieben Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

"Wir wollen der europäische Champion sein, das ist die Vision, die uns antreibt", ⁠sagte Sewing. 2026 solle die nächste Etappe auf dem Weg werden, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Dabei könnte auch helfen, dass Investoren angesichts der Turbulenzen durch die Politik von US-Präsident Donald Trump verstärkt auf Europa blicken.

(Bericht von Matthias Inverardi und Tom Sims, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‍Unternehmen und Märkte).)